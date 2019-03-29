Что ждет сына Киркорова в футбольной академии «Барселоны»

Так «Барса» вербует фанатов

Накануне Филипп Киркоров в инстаграме гордо объявил, что его 6-летний сын Мартин поступил в академию «Барселоны» в Москве. Что за академия такая, да еще и в России? Все просто. У многих знаменитых европейских клубов есть побочные способы заработка. Открытие своих академий - один из них.

Именитый клуб продает франшизы на открытие филиалов своих школ по всему миру. Создает типовые программы тренировок, упражнения для каждого возраста, обучает тренера, выдает куратора и пожалуйста - открывайте академию под большим брендом хоть «Барселоны», хоть «Реала», где угодно. Так что в Москве есть не только академия «Барселоны». Есть школа голландского «Аякса», немецкого «Штутгарта», лагеря испанского «Реала» и даже сербской «Црвены Звезды».

Но дело не только в деньгах за обучение, которые собирают западные бренды. «Барселона» и остальные преследуют и другие цели. Они с помощью своих школ вербуют фанатов своего клуба. Ваш ребенок занимается в форме «Барсы»? Значит он, и вы, и вся ваша семья, будет болеть за каталонскую команду, покупать футболки ее звезд, другую атрибутику, наверняка съездит когда-нибудь на матч в Каталонию, и точно войдет в многомиллионную аудиторию, которую клуб потом перепродаст спонсорам. «М» - маркетинг!

Кого берут в Лионели Месси

Неискушенные родители думают, что отведя сына в школу «Барсы», через несколько лет они получат Лионеля Месси в своей семье. Это не так. Если вы хотите вырастить профессионального футболиста, вам прямая дорога в детские школы «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» или «Динамо». А еще в лучше - в «Краснодар». Там жесткий отбор, там тяжелый труд на поле, и совсем немного времени остается на школу. Но именно так у нас в стране появляются профессиональные футболисты.

Но если его туда не взяли, а играть в футбол очень хочется, и есть деньги, тогда вам в академию «Барселоны» и другие частные школы. Это обучение лайт. Ваш ребенок будет дружить с мячом, и во дворе может стать главным Марадоной. Может большего и не надо? Возможно, так и думала Юлия Барановская, экс-супруга Андрея Аршавина, когда отдавала в академию «Барселоны» их сына. Да-да. Арсений Аршавин тоже играет в сине-гранатовой форме! Ему уже в 6 лет удалось совершить то, о чем его отец только мечтал!

Сколько это стоит?

Академии типа московской «Барселоны» - не дешевое удовольствие, и зависит от количества тренировок и возраста ребенка. Мартину 6 лет, а значит стоимость его обучения составит 36 тысяч рублей в месяц. За эти деньги организаторы 16 занятий, продолжительностью 1 час 15 минут, одно из них - так называемый матч-дей каждое воскресенье.

Три тренировки в неделю и игра по выходным - это очень хорошая нагрузка для ребенка в таком возрасте. Но чтобы действительно прокачать свои футбольные навыки, родителям настоятельно рекомендуют отправить ребенка в летний лагерь в Сочи. Там смена стоит 149 тысяч за 10 дней на берегу моря. Для Киркорова - не деньги. Но вот интересно, сможет ли Мартин выжить в условиях пионерского лагеря полторы недели.