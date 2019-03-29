«Позолоченные дураки»: дети русских олигархов шокируют мир своими выходками

Наша золотая молодежь, которая Россию знает по рассказам родителей, на просторах Соединенного Королевства ведет жизнь безбедную и весьма разнузданную. К такому выводу пришел британский таблоид The Sun. На днях издание опубликовало материал под заголовком «Позолоченные дураки» о развлечениях богатеньких русских детишек.

«РОЛЕКС» НА ЗАВТРАК

Чем удивишь прожженных циничных британских репортеров? «Они (эти русские, в смысле. - Авт.) справляют нужду прямо на ворох долларовых купюр» - пишут изумленные журналисты (хотя, по правде, скорей всего притворяются). Британцы не поленились и подсчитали — подмочены около трёх тысяч долларов!

- Эй, братва, мне плевать на ваши ценности! - бросает в объектив дерзкий папенькин сынок (The Sun публикует ролик из инстаграма некого русского «золотого мальчика»).

На видео юный провокатор стеснительно закрывает лицо вычурной черной маской, уж больно напоминающей фехтовальную. Ну а вдруг папа рассердится?

richrussiankids Video by @richrussiankids #RichRussianKids #RRK

Еще фото из Инстаграма: в миску с хлопьями кидают часы Rolex и заливают молоком.

- Приятного аппетита! - говорится в подписи к снимку.

Неплохой завтрак, не так ли?

richrussiankids Когда ты уже толкаешься в маршрутке после работы, мои Ролексы показывают, что пришло время позавтракать Video by @kayumoff #RichRussianKids #RRK

И дальше в материале британских журналистов целая фотогаллерея. Вот молодежь спускает деньги на дорогущие бутылки шампанского Crystal, каждая ценой в 150 фунтов (около 13 тысяч рублей). А тут - веселые вечеринки в лучших ночных клубах Дубая, Ниццы и Монако.

richrussiankids Video by @a___xander___s #RichRussianKids #RRK

Не стесняются отпрыски российских олигархов демонстрировать коллекционное оружие и стопки долларов.

richrussiankids Video by @radi.kel #RichRussianKids #RRK

Слог британцев в статье обличительный, злой! Очень хотелось бы верить, если бы не одно «но»...

БЕЗЫМЯННЫЕ "ГЕРОИ"

В статье отсутствуют имена и фамилии богатеньких детишек. Почему бы не открыть личности этих ребят? А ведь их не так уж сложно найти: в Инстаграме уже несколько лет существует довольно популярный аккаунт RichRussianKids ("Богатые русские дети"), где публикуются снимки отдыха состоятельных наследников. Владелец профиля свою личность не афиширует, но, очевидно, человек имеет непосредственное отношение к "позолоченной" русской тусовке.

richrussiankids Мое имя объявляют в лучшем клубе столицы, а твоё разве что в военкомате Video by @secretroom_msc #RichRussianKids #RRK

Изучив фото в аккаунте RichRussianKids и в публикации The Sun, можно с легкостью ответить на вопрос: а имеют ли молодые люди, чьи снимки привлекли внимание британцев, хоть какое-то отношение к русским богачам в Лондоне. Или британцы из-за тумана просто завидуют развлечениями богатых русских?

Оказалось, лишь единицы из перечисленных в британской публикации молодых людей живут Соединенном Королевстве. Например, 25-летняя дочь российского банкира и бизнесмена Олега Тинькова — Дарья. Девушка закончила Королевский колледж в Лондоне и сейчас занимается в Великобритании винным бизнесом. Она работает в компании Bordeaux Index и лично составляет винные карты на миллионы евро для коттеджного курорта в Куршевеле, которым владеет ее отец, а также делает подборки вин для богатых клиентов.

drinkingwithdasha The snow is bad but at least the drinks are good

Посетители ее Инстаграма припоминают Дарье такую фразу: «Моей коллекцией вина можно покрыть долги всего твоего рода во всех поколениях, но я, пожалуй, его просто выпью, за тебя».

ПРИНЦЫ И НИЩИЕ

Остальные же персонажи «золотых» тусовок из статьи The Sun больше похожи на самозванцев. Вот у частного бизнес-джета красуется модель, студентка МГУ и британской школы дизайна Мария Пастнова. К богатым наследникам она не имеет никакого отношения - добилась всего сама (и каким образом, уже неважно). Инстаграм модели — целое кругосветное путешествие, которому позавидует любая школьница: дорогие платья, самолеты, красные дорожки Каннского кинофестиваля, казино Монте-Карло, кабриолеты и катание на лыжах в Куршевеле. Девушке приписывают провокационную фразу: «Годовой оборот твоей никчемной жизни каждый день мне падает на счет, но ему не больно».

mary_pastnova Отправились в новое путешествие на выходные В Монако как всегда хорошо, но нам пора на кинофестиваль в Канны

А вот еще один "прожигатель отцовских средств" - некий Александр — любитель дорогих часов Rolex и автомобилей Rolls-Royce. Правда, живет он не в Лодное, как хотелось бы британским журналистам, а в Дубае (что не делает его, конечно же, прекраснее). Александр не стесняется спускать «карманные» деньги на безумные вечеринки, где шампанское льется рекой и брендовые шмотки.

- На наших часах пена шампанского Crystal, а на твоих - время п***овать на работу, дабы оплатить свое жалкое существование, - напоминает у себя в Инстаграме парнишка.

a___xander___s You Can Watch Me, Mock Me, Try To Block Me,But You Cant Stop Me

Развращенные и разбалованные дети русских богачей беспрестанно напоминают своим подписчикам, кто есть кто. Мол, ты - ничто, а вот мне принадлежит в этой жизни все.

И, кажется, что широта души русских богатеньких детишек не имеет ни конца, ни края, как и их чувство меры и чувство реальности. Только что они будут делать, когда «рог изобилия» прекратит баловать? Мало ли - банкротства, аресты, уголовные дела, финансовый кризис, санкции... Реальную жизнь никто не отменял. Кто тогда станет оплачивать их безбедную жизнь?