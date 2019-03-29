2019-03-29T17:11:29+03:00
Общество

Скандальные подробности о внуке задержанного Ишаева: страшное ДТП и любовь на "Доме-2"

Молодой человек известен неоднозначной репутацией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ишаев-младший - не герой. Наследник бывшего полпреда отличается скандальной репутациейИшаев-младший - не герой. Наследник бывшего полпреда отличается скандальной репутацией
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Внука задержанного в Москве экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева, которого 28 марта отправили на два месяца под домашний арест и обвиняют в хищениях, по праву причисляют к золотой молодежи. Молодой человек богат, он получил прекрасное образование, он общается с самыми красивыми девушками столицы. Но Ишаев-младший - не герой. Наследник бывшего полпреда отличается скандальной репутацией.

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Внук экс-губернатора Хабаровского края пришел на "Дом-2"
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Любовь на "Доме-2"

В феврале 2018 года Игорь Ишаев засветился на "Доме-2". Приходил он к жгучей брюнетке Лизе Триандафилиди. С ней молодой человек встречался за периметром. Они катались на коньках, он дарил ей цветы.

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Молодой миллионер был влюблен в Лизу Триандафилиди
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"Когда впервые увидел ее глаза, как кусочки льда, я растаял, - делился влюбленный Ишаев. - Она - мой идеал женщины, который ищу по жизни". Игорь был готов забрать Лизу с проекта. "Могу обеспечить ее жизнь, купить все, что она захочет. На сегодняшний день не вижу никаких препятствий для этого", - уверял парень на телешоу.

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Перед Лизой трудно устоять
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Но старания миллионера пропали даром, любовь они так и не построили. Блондинка отвергла ухажера. "Виделись мы с ним один раз. Он талантливый, добрый, стеснительный, хороший парень. Но я люблю другого", - объясняла свое решение Триандафилиди.

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Участницу "Дома-2" Инессу Шевчук связывали с Игорем романтические отношения
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А вот с другой участницей поляны - 24-летней Инессой Шевчук - у Игоря были отношения. Эффектная красотка хоть и пробыла на проекте недолго - чуть больше месяца - до сих пор не пропадает из публичного пространства. Она тщательно подходит к выбору молодых людей и не скрывает любви к красивой и богатой жизни, поэтому важным критерием отбора потенциального спутника жизни для девушки является его финансовая состоятельность.

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Игорь Ишаев не жалел средств на любимую
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Возможно, именно поэтому среди ухажеров брюнетки и числился внук бывшего губернатора Хабаровского края. Игорь Ишаев не жалел средств на любимую. Однако молодые люди вынуждены были расстаться. Позже Инесса признавалась, что сильно переживала после разрыва с любимым.

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Инесса не скрывает любви к красивой и богатой жизни
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Страшное ДТП

Однако Игорь Ишаев известен не только как ценитель женской красоты. Два года назад страну потрясло резонансное ДТП. Аварию с перевернутой огромной фурой, двумя легковушками Nissan и Kia Rio и люксовым Mercedes CLS, за рулем которого находился внук экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке, трудно забыть. Ишаев тогда отделался легким испугом, зато медицинская помощь понадобилась его другу Мураду Балакеримову, который находился в салоне. Оба знакомы с Марой Багдасарян - московской "гонщицей".

Дело обернулось жутким скандалом. Внук хабаровского экс-губернатора пригрозил тем, кто обвиняет его в страшной аварии, "прийти в гости". Он опубликовал пост в соцсети, из которого больше половины текста - брань: "Не ... мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас?! Ваша зависть от вас так и прет?! Кто вы все такие? Кто вложил это в ваш маленький мозг? Все ваши колкости и экскременты, брошенные в меня, пролетают мимо. Ждите, ..., в гости. И даже если вы прячетесь за замочком в соцсетях, это вам не поможет".

К слову, спустя неделю после аварии выяснилось, что записывающие видеокамеры на данном участке МКАД, где произошло ДТП, в то самое злополучное время были отключены на профилактику. Поэтому видеозаписи инцидента нет. Молодой человек при этом доказывал, что он в столкновении не виноват - дескать, его подрезала женщина на Kia Rio, которая стала резко перестраиваться. Позже дело в отношении внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева было прекращено.

Любитель красивой жизни в Москве и Хабаровске

Страсть Игоря Ишаева - дорогие автомобили, которых у наследника известной фамилии целый автопарк. В коллекции есть Lamborghini, стоимость в базе которой - около $400 тыс. Вторая страсть - татуировки. На теле у молодого человека их не менее 30.

В Хабаровске Игорь Ишаев был известен как владелец BMW X6, обшитого золотыми панелями, и экс-нападающий хоккейного клуба "Амурские тигры" МХЛ. На хоккейном поприще парень ничего выдающегося не показал. Последний сезон за "Амурских тигров" он отыграл в 2014 году.

По информации краевых приставов, в Хабаровске за Игорем Ишаевым числились три долга - госпошлина, транспортный налог и штраф ГИБДД. Решение о взыскании суд вынес в 2014 году, и спустя год приставы сдались, окончив два производства с актом о невозможности исполнения. Все, что удалось сделать - списать с банковского счета VIP-должника 500 рублей в качестве оплаты штрафа госавтоинспекции. По словам представителей ведомства, на счете в момент ареста была ровно эта сумма.

А в Москве он ездил на спорткаре Mercedes Mclaren SLR ценой под 15 млн рублей. "После нашумевшей аварии наконец вытащил свой Макларен. Учитывая, что вожу с 13 лет, у меня был 21 автомобиль за девять лет. С течением времени оставлял только избранных, мощных", - откровенничал в соцсетях Ишаев.

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

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