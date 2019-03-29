"Люблю эту фотку". Сражавшиеся за чемпионат мира Туктамышева и Медведева выложили снимок в Японии

Перед чемпионатом мира по фигурному катанию 2019 одним из главных противостояний в России в женском катании была заочная "битва" за место в команде между Елизаветой Туктамышевой и Евгенией Медведевой. Весь сезон неплохо выступала Лиза, но решающий старт за место в сборной России выиграла Женя и поехала на ЧМ-2019, где выиграла бронзовую медаль.

Однако же, после прошедшего мирового первенства эти две яркие фигуристки соединились вместе. Они выступают в ледовом шоу Stars on ice, которое проходит в Японии с 29 по 31 марта. И делятся совместными фотографиями в соцсетях.

Тот самый кадр из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Люблю эту фотку с Евгенией Медведевой", - подписала снимок Туктамышева в "сторис" своего Инстаграма. Ее позднее перепостила у себя уже и сама Женя.

Помимо Жени и Лизы в этом шоу принимают участие такие яркие фигуристы, как чемпионка мира 2019 Алина Загитова, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, победительница чемпионата четырех континентов Рика Кихира, вице-чемпионка мира 2015 Сатоко Мияхара и победительница первенства четырех континентов Каори Сакамото.