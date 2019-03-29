Подольская поздравила Преснякова с днем рождения фотографией в трусах

Певец и композитор, бывший зять Пугачевой и отец старшего внука Примадонны принимает поздравления. 29 марта Владимиру Преснякову-младшему исполнился 51 год. Первой артиста поздравила любимая молодая жена. 36-летняя Наталья Преснякова напомнила о дне рождения мужа и поклонникам в соцсети, где написала много приятных слов для супруга.

- Сегодня особенный день! День Рождения моего счастья. Я очень эгоистично отношусь к этом твоему дню. Я считаю это своим днем - днем рождения моего счастья! Пишу и слезки немножко поддушивают. Ты это прочитаешь, а я тебе еще сто раз скажу. Ты лучший муж на свете! С тобой я абсолютно свободна! Ты не ограничиваешь, не давишь ( в любом случае договориться с тобой всегда можно), ты любишь, говоришь мне важные слова для моих ушек, с тобой весело, надежно.

presnyakovvladimir Любовь-это когда ты видишь её во всём!

Певица оформила поздравления десятком семейных фото. И на одном из них Владимир Пресняков в … трусах.

Владимир Пресняков.

- Ты подарил мне материнское счастье, - продолжает Подольская. - Ты замечательный папа, я с упоением за Вами наблюдаю (за исключением чрезмерных мультиков и конфет). Ты всегда мне помогаешь и даже в трусах (так давно хотела выставить это фото сори). Ты необыкновенный, искренний и самый талантливый музыкант и со мной согласится вся страна! Ты лучший Бэтмэн на свете и вместе мы спасем этот мир! Вова мой! Я очень Тебя люблю! Будь очень здоров любимый! Народ порадовался за их семейную идиллию, особенно за снимок в исподнем. Но кто-то посчитал, что фотографии в лишнем белье — перебор, мол, лучше личное оставлять при себе.

presnyakovvladimir Премия Glamour

Напомним, Пресняков и Подольская познакомились на шоу «Большие гонки» еще в 2005 году. Поженились и обвенчались через пять лет. Они долго мечтали о ребенке и путь к материнству был для Натальи мучительным. Но их молитвы были услышаны. Сын Артемий появился на свет 5 июня 2015 года.