Актриса Саманта Мортон (Альфа из «Ходячих мертвецов»): Я ни секунды не жалела, что побрила голову!

Саманта Мортон известная английская актриса. Ее называют одной из наиболее талантливых актрис своего поколения. Она, обладательница премии «Золотой глобус», стала известна благодаря ролям в фильмах «Сладкий и гадкий», «Особое мнение» и «В Америке». В девятом сезоне «Ходячих мертвецов» Саманта сыграла лидера группировки, именующей себя Шепчущиеся. Это самые безжалостные люди на планете из оставшихся выживших. Они утратили всякие признаки не только цивилизации, но и просто человечности. Это животные, которые убивают друг друга и живут среди зомби. Они носят на себе их кожу и легко управляют их стадами. Они убили многих друзей Рика и Деррила. Они не собираются останавливаться на этом...

Нам удалось поговорить с актрисой перед самым окончанием девятого сезона.

- Саманта, вы раньше смотрели ужасы?

- Да. Пока я была маленькая, мне не давали их смотреть, но мой приемный отец и мама любили смотреть фильмы про ужасы и зомби. Но я тайком смотрела то, что мне не следовало смотреть в моем возрасте. Я просто включала видео, когда родителей не было дома, и смотрела такие фильмы, как «У холмов есть глаза», «Туман», «Чужие среди нас», «Изгоняющий дьявола», «Омен», «Кувалда», а также все зомби-фильмы из франшизы «Рассвет мертвецов». Они производили на меня грандиозное впечатление. Вообще, мне всегда нравились вещи, в которых было что-то таинственное! Или в них было что-то апокалиптическое. Я была еще очень молода для того, чтобы смотреть все это, но когда ты предоставлена дома сама себе, потому что родители все время на работе, тебе так просто включить видео, не правда ли?

До зомби-апокалипсиса Альфа была обычным человеком, матерьюФото: кадр из фильма

- Это все какое-то не очень страшное...

- Я была слишком мала, чтобы смотреть такие фильмы, как «Кошмар на улице вязов», но они мне нравились. Мне нравились фильмы про страхи. Я была слишком молода, чтобы понимать более глубокий смысл того, о чем в них шла речь, но, я думаю, мне просто нравилось чувство страха при их просмотре. Вот таким было мое детство. Я никогда не видела эти фильмы в кино, они все были на видеокассетах».

Бета против Дерила.

- Перед тем, как ты врубилась в работу, вы обсуждали Альфу с создателями сериала «Ходячие мертвецы»?

- Мы говорили с шоураннером Анжелой Канг достаточно много о том, что она вносила в сценарий, и каково было ее видение этого персонажа. Обменивались мнениями. Затем, когда я уже получила роль и переехала в Атланту, я общалась с Грегом Никотеро (мастер по созданию специального грима и постановщик спецэффектов, эксперт в создании всякого вида монстров для фильмов ужасов и фантастических лент. Работает над сериалом «Ходячие мертвецы»). Когда я встретилась с ним, я была просто восхищена тем, что он уже сделал, и как он работает, и всем, что с этим связано.

Я всегда могла просто попросить его о помощи или совете – я действительно очень нуждалась в том, чтобы меня кто-то направлял в моей работе. Поскольку Альфа была Шепчущимся, ей требовалось знать, как стать зомби. Поэтому Грег Никотеро был моим поводырем в этих вопросах и реально помог со всеми этими нюансами. Он всегда был очень мил со мной и всегда выделял время на общение со мной, за что я ему очень благодарна.

Сначала Шепчущихся не могли отличить от ходячихФото: кадр из фильма

- Первое появление Альфы на экране производит яркое впечатление: ходячий неожиданно выпрямляется и говорит несколько слов. Это внушает ужас, и все дьявольски реалистично….

- Абсолютно. Если бы вы провели столько времени с ходячими мертвецами, как Альфа, это почти как в тех историях о детях, которые потерялись в джунглях, или в каком-нибудь лесу, и они выросли среди волков или медведей. Я представляла себе Альфу кем-то в этом роде. Она понимала ходячих и знала, как вести себя с ними, ходить, как они, и вообще смешаться с ними».

Когда ты смотришь на дерево в лесу, сначала ты видишь только дерево. Затем ты всматриваешься получше и видишь уже вьющиеся по ним растения. Затем ты всматриваешься еще лучше и замечаешь мох, затем и цветы на этом мху, потом маленьких муравьев, карабкающихся вверх по дереву. Всего так много видно, если приглядеться к деталям. В этом и состоит суть моей профессии, как актрисы – увидеть все нюансы своего персонажа и оживить их в кадре. Это конечно все очень тонкие моменты, и ты не обязательно видишь их все сразу. Но все это есть.

- Альфа многогранна?

- Да. Вы видели много сцен с Альфой, в которых она не носит маску. У Альфы под маской свой макияж, все время. Но это макияж типа «не смываемый». Она и не смывает его, она живет среди этих жучков и деревьев и поросли под ними, потому что она совсем дикая.

Саманта Мортон в роли АльфыФото: кадр из фильма

В 10-й серии мы узнаем всю историю ее жизни, которую рассказывает ее дочь Лидия, после того, как ее похищает Дэрил. И все это сопровождается флэшбэками. Но ты не совсем уверена в том, какой флэшбэк является реальным, а какой воображаемый. Поэтому, когда я была в кадре, я играла фантазию внутри фантазии, которая сама была фантазией. Это версия событий, которую представила Лидия, а не Альфа. Но вы видите на экране, как мой персонаж превращается из женщины и матери в Альфу, этого солдата. Это действительно очень глубокая трансформация, это просто супер!

- Сразу вписалась коллектив?

- Когда я приехала, все были очень приветливы в общении со мной. Мне выделяли время и сценаристы, и режиссеры, и костюмеры и гримеры. Они действительно хотели быть уверены в том, что я получила от них все, что мне требовалось для работы над ролью, чтобы создать для меня хорошую основу для вхождения в сериал».

Это похоже на то, как будто ты входишь в очень необычную семью. Эти люди отлично понимают, что им нужно делать, и делают этот как что-то рутинное. Они все великолепные мастера своего дела – и вот они принимают тебя в свою семью. Это было просто поразительно.

Все вокруг прекрасно знают, что делать. Я привыкла к работе с тем уровнем проработки материала и графиком работы со спецэффектами, которые требуются на съемках фильмов с большим бюджетом, но столкнуться со всем этим на съемках телесериала, со множеством кинокамер и огромным количеством персонала…. Я имею в виду людей, которые занимаются макияжем - они лучшие в своем роде и чертовски профессиональны.

- Как макияж зомби выглядит вблизи?

- Я была там вначале не как актриса, а просто как фанатка: «О боже, могу я просто подойти к вам?» Одно время я даже не успевала съесть полностью свой ланч, потому что когда мы все были в столовой, я просто смотрела на кого-нибудь. Мне хотелось сказать: «Извините меня, но ваш макияж просто великолепен».

- В «Ходячих мертвецах» уже были канонические злодеи: Губернатор, Терминус, Ниган, Спасители, а теперь еще Альфа и Шепчущиеся. Что вы думаете о тех персонажах, которые появились в сериале раньше?

Альфа отпустила Деррила, но он еще не знает, почемуФото: кадр из фильма

- Что касается меня лично, я не вижу свой персонаж как злодейку. Я вижу ее как женщину. Я представляю, что все, что она делает, она делает искренне и вполне сознательно. Является она сумасшедшей или нет. Каждый раз, когда ты смотришь на людей, которые делали в нашей истории действительно ужасные вещи, ты можешь себе представить, что они по-видимому думали, что делают все во имя Бога, или имеют на то оправданные с их точки зрения основания.

Поэтому я не склонна думать о своей роли в стиле «Ох-хо-хо-хо! (злодейский смех). Мне придется играть эту злодейку в «Ходячих мертвецах»! Ничего подобного. Ее намерения мне очень понятны и ясны. И мне не следует отождествлять себя с ней.

Что мне нравится в моем персонаже, так это то, что она женщина. Это поразительно. Такие роли обычно пишутся для мужчин.

- Это был для вас и для вашей семьи серьезный выбор – переехать в США на время съемок. Не так ли?

- Последние 19 лет своей жизни, уже будучи мамой, так и было. Это не та работа, которой можно заниматься по месту жительства. Когда в 90-е годы центральное телевидение в Ноттингеме просто перестало существовать, сотни людей лишились работы в ее региональных филиалах, Поэтому как актриса, я постоянно в движении. Но в случае с «Ходячими мертвецами» разница была в том, что передо мной образовалась целая кипа проблем, которые нужно было урегулировать, прежде чем я могла совершить такой большой переезд.

В «Ходячих мертвецах» первой проблемой была сама роль. Насколько мне подходит эта роль? Является ли она настолько стоящей, чтобы мы как семья согласились на это предложение? Или это приключение только для одного? У нас было много предложений в прошлом, которые казались в чем-то весьма соблазнительными – например, предлагали очень большие деньги, однако роль была никудышная. Или место не очень хорошее. Не всегда все решают деньги. Чтобы жить комфортно, нужны еще хорошие школы.

Также что касается меня как женщины: ролей не так много. Не важно, насколько ты хороша как актриса, всегда есть пропасть других превосходных актрис, которые с удовольствием возьмут себе твою роль, по разным причинам.

Поэтому, в случае «Ходячих мертвецов», предложение обсуждалось со всех сторон. Потрясающая роль, о боже! Но мы живем в национальном парке в Англии и очень любим жить на природе. Поэтому было много моментов, которые казались очень трудными для принятия решения. Это большая честь, что меня пригласили на эту роль.

- Тебе было физически трудно играть Альфу?

- Да, очень. В чем-то все было похоже на то, что я испытывала в 2015 году во время съемок франко-английской криминальной драмы «Последние пантеры». Там я играла роль солдата, который превратился в такого Джеймса Бонда в женском обличии. Для съемок мне приходилось пройти через чисто военные тренировки. Поэтому играя Альфу и представляя ее как ходячего, который постоянно находится в движении, питается ягодами и личинками и охотится на диких кабанов, я думала: «Мне опять придется превратиться в воина». Поэтому я прошла военную подготовку так быстро, как только могла, чтобы получить эту роль.

Альфа очень сильная, как мужчина. И я не думаю, что мужчины сильнее женщин. Она в этом плане не сексуальна. Она просто воин.

Альфа оказалась хитрым шпиономФото: кадр из фильма

- И тебе пришлось побрить голову?

- Да! У нас были споры о том, стоит ли мне брить голову наголо. При той жаре, которая стояла в Джорджии, я никому не пожелала бы ходить целый день с такой головой. Но мы все хотели, чтобы все было как можно более реалистично. Поэтому я подумала, пожалуй, нужно сделать это - сбрить волосы наголо. Но пришлось потратить побольше крема от загара!

Не пропустите окончание сериала "Ходячие мертвецы" на канале FOX -

в понедельник в 19.00 (МСК)

Повторы: понедельник 22.15, вторник 23.50