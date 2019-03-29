2019-03-29T16:04:13+03:00
Политика

Кувшинников остался на осень

Вологодский губернатор первым попросился у Путина пойти на перевыборы
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Олег Кувшинников стал первым из руководителей регионов, попросивший у президента поддержки на предстоящих перевыборах. Фото: Алексей Никольский/ТАССОлег Кувшинников стал первым из руководителей регионов, попросивший у президента поддержки на предстоящих перевыборах. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников стал первым из руководителей регионов, попросивший у президента поддержки на предстоящих перевыборах.

- Бюджет Вологодской области за семь лет вырос практически в два раза, и мы занимаем шестое место в России по темпам прироста бюджета: уже 89 миллиардов, а было всего 50, - доложил он об итогах своей работы за два срока. Был дефицит почти восемь миллиардов рублей, стал профицит 14 миллиардов. И конечно, сейчас мы вышли из бюджетного кризиса.

Губернатор рассказал, что в целом область готова "к масштабной стройке по реализации поручений из градостроительных советов" и начинает большую работу по строительству инфраструктуры.

- Я бы очень хотел попросить, чтобы вы поддержали нашу программу развития Вологодской области, - попросил Кувшинников. - Я вижу перспективы, знаю, что делать, и хотел попросить, чтобы вы поддержали меня в решении идти на выборы губернатора в сентябре этого года. Я готов работать.

- Результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые вы предоставили, - ответил Путин. - Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям, можем сказать, выправилась. Есть и планы у вас дальнейшей работы. Поэтому, думаю, что это вполне обоснованное желание. Конечно, я с удовольствием поддержу вашу кандидатуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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