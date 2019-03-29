Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?

В качестве точек роста и развития уникальных производственных и инновационных компетенций ТОРы были отмечены особым вниманием со стороны президента России Владимира Путина, который выступил инициатором их создания для более активного освоения огромных природных богатств дальневосточных регионов и раскрытия потенциала местного населения. С момента подписания президентом в 2014 году закона №473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» на Дальнем Востоке было создано суммарно 18 ТОРов. На данный момент в них реализуют свои проекты 334 резидентов, совокупные инвестиции по соглашениям в проекты составляют больше 2,34 триллионов рублей, из которых уже вложено более 235 миллиардов.

Несмотря на скептицизм отдельных представителей экспертного сообщества, ТОРы стали реальным и крайне эффективным инструментом активизации экономической жизни на Дальнем Востоке. Однако наряду с историями успеха компаний-резидентов, которые, собственно говоря, и составляют подавляющую часть позитивных примеров, есть и случай откровенной волокиты со стороны властей одного из крупнейших субъектов ДФО. Речь идет об администрации Хабаровского края под руководством избранного недавно губернатора Сергея Фургала, которая оказалась замешана в истории с саботажем и потенциальным срывом реализации одного из флагманских проектов в ТОР «Комсомольск».

Из обращения в органы федеральной исполнительной власти руководства компании «Флагман», которая занимается развитием горнолыжного кластера «Холдоми» в ТОРе «Комсомольск» следует, что администрация губернатора Хабаровского края Фургала своими действиями поставила одного из ключевых операторов проекта на грань банкротства.

Начать, пожалуй, стоит с истории. В декабре 2016 года на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством зампреда правительства России и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева было принято решение о включении в ТОР «Комсомольск» площадки горнолыжного комплекса «Холдоми». А уже в следующем году между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и рядом компаний, включая и ООО «Флагман» был заключен контракт на реализацию проекта строительства горнолыжного курорта федерального уровня. Следует отметить, что первоначальный объем инвестиций в проект составлял 841,9 миллиона рублей.

Строительство объектов курорта, естественно, было разбито на несколько этапов, которые включали в себя, в частности, возведение ЛЭП, а также строительство газопровода и водопровода с двумя насосными станциями. Суммарно на все эти необходимые подготовительные инфраструктурные проекты было заложено чуть больше 251 миллиона рублей. А вот дальше начинается самое интересное. Если по строительству ЛЭП и газопровода исполнителем является «Корпорация развития Дальнего Востока», то по трубопроводу – уже правительство Хабаровского края. Фактически же, как следует из документов, имеющихся в распоряжении редакции, строительство водопровода за счет своих средств вел как раз упоминавшийся «Флагман», а правительство Хабаровского края затем должно было возместить компании-резиденту понесенные затраты, которые по предварительной смете должны были составить 112 миллионов рублей.

Однако, поскольку проектно-сметная документация на водопровод отсутствовала, то затраты компании-оператора по итогу выросли более чем в два раза, составив в результате больше 230 миллионов рублей. Что характерно эту сумму подтвердила и государственная строительная экспертная служба при правительстве Хабаровского края. Примечательно, что соответствующие заключения были выданы уже во второй половине ноября прошлого года, то есть, когда Сергей Фургал больше полутора месяцев занимал пост губернатора края.

Таким образом, водопровод построен, и введен в эксплуатацию по техзаданию Минвостокразвития, и даже структуры правительства Хабаровского края признают справедливость итоговой сметной стоимости его строительства больше чем в 230 миллионов рублей. А денег на возмещение затрат инвестора в ТОРе в бюджете края не предусмотрено. Мало того, что не предусмотрено, нет даже предварительных 112 миллионов, которые фигурировали в первоначальной версии соглашения. «Флагман», кстати, полагаясь на честность администрации Сергея Фургала, решил пойти на существенное улучшение условий инвестиционного контракта. Дело в том, что компания собиралась приобрести для горнолыжного курорта канатную дорогу (собственно говоря, без такой дороги весь проект становится бессмысленным), и, понадеявшись на выплату краевой администрацией своей части затраченных средств, дорогу приобрели не б/у, а новую. Причем не просто новую, а у ведущего мирового производителя такого оборудования фирмы «Доппельмайр». Необходимо отметить тот факт, что в результате всех затрат инвестиции в «Холдоми» выросли почти в 2 раза и составили порядка 1,6 миллиарда рублей.

Однако давайте вернемся к краевой администрации, которая должна фирме-резиденту больше 230 миллионов рублей. Выплачены ли эти деньги, которые должны были быть направлены на оплату той самой новой канатки от «Доппельмайр»? Нет, денег от правительства Хабаровского края нет. Закономерно, что «Флагман» не может осуществить очередной платеж за монтаж и наладки канатной дороги в размере 1,1 миллиона евро. Суммарно в претензии иностранного поставщика (имеется в распоряжении редакции) указана сумма в размере 5,133 миллиона евро за весь комплект канатной дороги и уже на данный момент штрафные санкции за задержку платежей составляют почти 3,5 миллиона рублей. При этом все пусконаладочные работы на объекте прекращены подрядчиком 18 марта.

Таким образом, получится, что правительство Фургала не только срывает строительство и пуск уже почти достроенного горнолыжного курорта. Не просто банкротит своим бездействием компанию-резидента, инвестирующую в развитие ТОРа «Комсомольск». Фургал и его окружение занимаются подрывом инвестиционного климата и государственной концепции взаимодействия с иностранными компаниями, так как срывают выплаты иностранным поставщикам, таким как «Доппельмайер».

А ведь буквально накануне своего избрания губернатором Хабаровского края Сергей Фургал публично заявлял о том, что в регионе будет создана исключительно благоприятная среда для инвестиций:

- Для всех инвесторов, которые захотят работать на территории Хабаровского края, при условии, что они будут зарегистрированы здесь, будут платить налоги здесь, помогать поднимать край, будут созданы самые благоприятные условия. <...> Любой бизнес, который пожелает здесь развиваться и приносить доходы, будет не просто принят, а будет оберегаться.

Однако, как следует из представленных выше фактов, дело обстоит с точностью до наоборот. Правительство Фургала занимается откровенным саботажем повестки развития Дальнего Востока, занимает недружественную и зачастую враждебную позицию по отношению к бизнесу и способствует росту рисков банкротства инвесторов со всеми вытекающими из этого крайне неблагоприятными последствиями для инвестклимата и населения региона. Ведь ТОРы – это прежде всего решение наболевших проблем оттока населения и его занятости. И действия Фургала объективно приводят к тому, что при продолжении такой политики инвесторы будут вынуждены сворачивать свою деятельность в крае.