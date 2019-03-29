Незлобные пытки для Киркорова

Судьей проекта останется Сергей Светлаков. А в роли соведущего выступит его друг и земляк, выходец из Comedy Club Александр Незлобин.

- Незлобин – настоящая фамилия?

- Да.

- В школе не дразнили из-за того, что слишком добрая?

- Нет. Разве что пытались сказать «Добрый добряк». Видимо, учился с недразнительными учениками.

- В шоу «Слава богу, ты пришел!» вы будете ведущим. Роль пришлась впору?

- Не совсем так. Ведущего, как такового не будет. Сергей Светлаков станет не только членом жюри, но и человеком, который общается с гостями. А я буду стоять на бекстейдже. И тоже разговаривать. Нам важно показать эмоции звезд. 80% из них волнуются, боятся выглядеть не так, потому что надо импровизировать. Я буду настраивать на боевой лад, а Сережа – здороваться и расспрашивать о том, как все прошло.

- Кто эти счастливчики?

- Там целый список! Киркоров, например. Он сыграет на гармошке и побегает за курицей! Придут Валерия, Пелагея, Екатерина Климова, Екатерина Волкова, Юрий Чурсин, Ян Цапник, Вадим Галыгин, да много кто.

- А Дудь?

- Юра говорит, что он больше «про рок-н-ролл» и переживает о том, что его много в медиапространстве. Возможно, если нам надо будет что-то прорекламировать, придет.

- Для Верника, ведущего прошлого сезона, есть роль?

- Игорь сильно загружен в театре и съемками в новом сериале, поэтому его не будет. Но его улыбка навсегда с нами.

- С 2006-го года в течение четырех лет шоу вел Михаил Шац. Будете на него в чем-то ориентироваться?

- Наоборот, я хотел бы избежать сравнений с тем и этим шоу. Оба куплены по австралийской лицензии, и сделаны взглядом тех, кто на них смотрит. Мы изменили финальный конкурс. Когда гости будут импровизировать, я стану им в наушники говорить специальные команды и таким образом усложнять задание. Такого конкурса не было ни в исходном шоу, ни в реинкарнации. Что касается Михаила, смешно, но ещё давно, когда я сам был одним из гостей, он сказал, глядя на меня: «Вот оно, подрастающее поколение. Может, когда-то передам ему бразды правления». Так и вышло. На Михаила не ориентируюсь. Хочу быть собой. Недавно мы перешли на «ты». Ему надоело, что я к нему на «вы» обращаюсь. Вместе с Михаилом и со Светлаковым разрабатываем еще одно шоу для СТС, но, о нем пока рано говорить.

Пятого апреля стартует второй сезон шоу «Слава богу, ты пришел!»Фото: Телеканал СТС

- Какая из прежних импровизаций вам кажется самой сложной?

- Все. И все могут с ними справиться, если не ломают суть сюжета. Главное правило – ничего не отрицать. Когда со всем соглашаешься, уже смешно. И выходишь победителем. Но иногда герои пытаются все взять в свои руки. И это неправильная тактика. На это способны единицы: Вадик Галыгин, Гарик Мартиросян и Ваня Ургант.

- По-моему, одной из тех, кто поломал сюжет, стала Лена Летучая, когда ей пришлось оказаться по ту сторону «ресторанных баррикад»?

- Странно. Кто-то мне говорил то же самое. Нам же сильно понравилась ее импровизация. Может быть, создалось ощущение, что Лена не справилась, от того, что не услышала, что она – уборщица, которая ждет Летучую? Но это наша ошибка. Мы оставили ее в своей одежде, чтобы ни о чем не догадалась, а надо было надеть халат уборщицы. Вот она до середины импровизации и не понимала, что к чему. Думала, Летучая – это она. Как раз для подобных ситуаций мы и придумали бэкстейдж, где можем поговорить с гостями.

- Но вы все-таки не слишком ее жалели: подсунули кошмар многих женщин - мышь! Лена даже чуть-чуть не обиделась?

- А потом – еще и свинью, которую нужно было… подоить! Меня все отговаривали от этой затеи. Говорили, что человек при виде мыши в обморок может упасть. Но Лена - классная. Не обиделась. Потом пришла к нам в качестве гостя на импровизацию Галустяна, когда мы его «окунули» в «Наша Russia».

УРАЛЬСКИЙ ЮМОР – СЛИШКОМ ПРЯМОЙ

- В проект вас привел Светлаков?

- Нет, мы вместе пришли на канал, создали студию «Свердловск», стали развиваться, и нам предложили делать это шоу.

- А как познакомились с Сергеем ?

- Играл в КВН в 2001 году, и у меня были друзья квн-щики из Екатеринбурга. Один посетовал, что ему негде отмечать Новый год. Я же на тот момент работал в Полевском. В клубе. Собирался там праздновать. Предложил ребятам: «Приезжайте!» Организовал ночлег на турбазе, сделал два номера, столик в клубе. Приехали с женами. С ними был и Светлаков. Он выступал в «Уральских пельменях» и был достаточно известным. И вот на Новый год я всячески развлекал друзей: конкурсы проводил, город показывал, местный кинотеатр. Сергей проникся моим гостеприимством, отзывчивостью, и мы начали дружить. Мне он тоже сразу понравился: показался порядочным, ранимым, открытым.

- Трудно поверить в то, что Светлаков - ранимый?

- Это, конечно, неправильное слово, но я могу его ранить. Сережа, в первую очередь, искренний и порядочный. И мы начали созваниваться. Он уже жил в Москве, писал для команд КВН, а я попал в Comedy Club в Екатеринбурге, но вскоре тоже переехал в столицу, где и встретились.

- Не секрет, что уральский юмор – специфический. В чем?

- Конечно, есть такой момент, но сейчас все смешивается. Раньше на Урале был в ходу абстрактный и непредсказуемый юмор. Иногда слишком в лоб, так, что кажется, можно быть и поскромнее. Все эти золотые выступления «Уральских пельменей», когда они были в КВН. Их фраза «Потому что гладиолус» считалась необычной и непонятной. И этим подкупала. Я, наверное, как и Сергей, люблю пройти по грани, сказать что-то такое, что если чуть-чуть ошибиться, можно обидеть или поссориться.

- Часто подшучиваете друг над другом?

- Можем подколоть, но именно подшучивать перестали. Наверное, устаем. Много разговариваем по работе и шутить не успеваем.

- Подмечено, что главный объект ваших шуток – женщины. В чем провинились?

- Они долгое время были единственным, что меня волновало. Я же говорю про то, что у меня болит. Сейчас размышляю о семье и об отсутствии свободы, о политике и мировом порядке.

БЕЗ ШАПКИ – ПО ХОЛОДНОМУ ПИТЕРУ

- Над женой подшучиваете?

- Если только любя. У шуток есть разный контекст: можно издеваться, а можно возвышать. Я стараюсь делать второе. И с женой, и на сцене.

- Как познакомились с супругой?

- Это банальная неинтересная история. Я оказался в клубе. Ждал друга, а она – сестру. Хотите художественное описание знакомства? Хорошо. (монотонным голосом). Она стояла, одиноко, склонив голову, подле светового пульта на втором этаже. Я, убрав в сторону свой телефон с игрой, увидел великолепные отблески ее глаз в кромешной тьме.

- Похоже на плохой перевод!

- (продолжает таким же монотонным голосом). Не решаясь подойти к ней минут 20, я сделал вид, что мне тоскливо, и оказался рядом с ней. Спросил: «Тебе тоже скучно?» Она ответила: «Да». Мы разговорились и после этого час гуляли по Питеру. Было очень холодно, но расставаться с ней не хотелось, а предложить поехать ко мне не мог. Терпел и гулял без шапки по холодному Питеру.

- Вот теперь красиво и романтично! А кто жена по профессии?

- Закончила Институт культуры в Санкт-Петербурге и теперь разрывается между тем, чтобы пойти работать и уделять достаточное внимание воспитанию дочери. Бабушки и дедушки - в других городах. Родители Алины – в Питере, мои – в Полевском. Устроиться жена никуда не может, потому что в Москве работе надо отдавать 180% времени. Одно передвижение по городу сколько часов забирает! И, пока дочь не пошла в школу, Алина с ней целиком. В тот момент, когда мы хотим нанять няню и освободить ее от домашних дел, часть из которых является рутиной, жена вдруг понимает, что нельзя быть немножко беременным и может случиться так, что она совсем не будет воспитывать ребенка. Так что, пока стараемся вдвоем нести ответственность. И если выбираемся в театр, музеи или в кино, идем втроем. Но если выставка 12+, приходит няня часа на два-три.

- Супруга и родители смотрят вас по телевизору?

- Алина больше нет, чем да. Опять-таки из-за ребенка. А родители, безусловно, смотрят.

В ВАГОНЧИКЕ – ЛИЦОМ К ДВЕРЯМ

- Вы ездите на метро или в автомобиле?

- Мы перебрались в центр, поэтому сейчас на метро. Хотя делаю это раз в две недели, когда понимаю, что могу не успеть на работу. Жду хорошей погоды. Уже купил самокат, чтобы гонять. 1 апреля прошлого года попал в небольшую аварию и отказался от автомобиля. Тогда ушел с работы и еще не попал на СТС. Продал машину, мы съехали с квартиры и отправились путешествовать.

- С тех пор так и не захотелось автомобиль?

- Нет. Машина в Москве – обуза. Надо придумать, где парковать, менять резину, проходить техосмотр. Все это сжирает много времени, а на водителя пока не готов тратиться. В Москве достаточно развитая транспортная инфраструктура. И, если нужна машина, можно, например, воспользоваться каршерингом. Я так делал, когда перевозил вещи со старой квартиры.

- В метро узнают?

- Периодически. Специально не маскируюсь, но из-за погоды часто хожу в капюшоне, и темные очки люблю. И никогда не стою. Всегда иду. Поднимаюсь или спускаюсь по эскалатору, а в вагончике стою лицом к дверям. Так что, у людей нет времени меня узнать. Плюс Москва – город, где людей трудно удивить: они достаточно видят знаменитостей.

- Кто ваш любимый юморист?

- Его нет. Ни на кого не хочу ориентироваться. Всегда помню о том, что себя надо сравнивать только с собой вчерашним. Когда перестаешь оглядываться на других, сразу внутренне растешь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Незлобин родился 30 июля 1983 года в городе Полевском Свердловской области. Окончил экономический факультет Уральского государственного экономического университета. Студентом играл в местной команде КВН и вскоре стал выступать за сборную команду Екатеринбурга «Свердловск». После того, как начал выступать в местном «Comedy Club», его пригласили в одноименное московское шоу. С 2009 года выступал в клубах как DJ Nezlob. 5 ноября 2013 года на ТНТ состоялась премьера сериала «Неzлоб». В июле 2018 года перешел на СТС. Женат, есть дочь Линда.