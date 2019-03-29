Акцию «Час Земли» обвинили в покушении на безопасность электросетей

В субботу, 30 марта, пройдет 13-я по счету акция «Час Земли», инициатором которой является Всемирный фонд дикой природы. В этот день ровно в 20.30 по местному времени «зеленые» призывают всех жителей Земли выключить свет на один час, чтобы задуматься о будущем нашей планеты. В это же время погаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира: во мрак погрузятся римский Колизей или Эйфелева башня в Париже.

Однако накануне в социальных сетях стали распространяться панические настроения. Знатоки уверяли, что выключая миллионы электроприборов люди создают ударные нагрузки на сети и станции, поэтому ничего кроме вреда эта акция принести не может.

- Я вам на 100 процентов могу сказать, что отключение подсветки в рамках «Часа Земли» никак не влияет на энергосистему, - заверил нас Дмитрий Московских, директор центра "Конструкционные керамические наноматериалы" НИТУ "МИСиС». - Но фоне того объема электроэнергии, который потребляют промышленные предприятия крупного города, это просто капля в море. Современные энергосистемы хорошо умеют регулировать работу в разных режимах, включая утренние и вечерние максимумы или падение нагрузки ночью. Это же не примитивная проводка где-нибудь в дачном доме - в больших сетях предусмотрены многоуровневые системы защиты. Например, мы в НИТУ "МИСиС» разрабатывали нанокомпозиционные электроконтакты на основе системы медь-хром для мощных электроподстанций. Если в рамках «Часа Земли» миллионы люди выключат свет и часть нагрузки снимется, то произойдет размыкание какого-то энергетического блока. В момент размыкания возникает электрическая дуга, происходит плавление меди и со временем классические контакты разрушаются. Наш материал за счет уникальных свойств ведет себя по-другому и такие контакты более износостойки к разрыву. И таких ноу-хау много. Так что поводов для паники я не вижу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Час Земли - 2019 в Москве: час без света, MakSим в «Зарядье» и масштабный экоопрос

Час Земли — 2019 в Москве, как и во всем остальном мире, пройдет в последнюю субботу марта, то есть 30 марта. В этот день, а точнее вечер — с 20:30 до 21:30, столица погрузится во тьму: погаснет освещение и архитектурная подсветка более чем двух тысяч зданий. Произойдет это не просто так, а ради благой цели — напомнить людям о необходимости рационально расходовать ресурсы планеты и обратить внимание на проблемы окружающей среды (подробности).