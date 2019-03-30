2019-03-30T17:02:13+03:00
Звезды

Борис Грачевский, перенесший рак кожи, похудел на 23 килограмма

Режиссер "Ералаша" сел на очень строгую диету
Ольга АНТОНОВА
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Благодаря такой регулируемому питанию, Грачевский довольно быстро сбросил лишние килограммыБлагодаря такой регулируемому питанию, Грачевский довольно быстро сбросил лишние килограммыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Борис Грачевский на своем 70-летнем юбилее недавно признался, что возраст - это только цифры в паспорте, а он чувствует себя молодым и полным сил. Все это благодаря супруге Екатерине Белоцерковской, которая следит за здоровьем и рационом режиссера "Ералаша". Так, когда оказалось, что Грачевскому нужно срочно сбросить лишний вес, красавица освоила все виды приготовления диетических блюд. При этом, супруга режиссера детского тележурнала сама высчитывает калораж и напоминает мужу о том, чтобы он не забыл поесть.

Благодаря такой регулируемому питанию, Грачевский довольно быстро сбросил лишние килограммы.

«Минус 23 килограмма — не видите? По пять раз в день, маленькими порциями, исключаем сахар сахарозаменителем, фруктозу и так далее. Едим только белое мясо, белую рыбу. Фрукты и все», — рассказала Екатерина.

Надо отметить, что вопрос здоровья Бориса- первостепенный в семье Грачевских. Ведь не так давно, он перенес рак кожи. Было несколько операций и курс химиотерапии.

По словам самого Грачевского, именно благодаря жене, которая неустанно контролировала лечение, он до сих пор жив.

Несмотря на то, что все страшное позади, иногда Бориса Юрьевича одолевает хандра. В такие моменты он думает, что не так уж и молод. «Конечно, страшно состариться. Иногда пишу очень грустные стихи, иногда пишу очень грустные рассказы. Так что по-разному бывает. Поэтому доказывать мне ничего не надо. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, как говорил Высоцкий», — поделился Грачевский со "Светской хроникой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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