2019-03-30T17:23:29+03:00
Звезды

Тина Канделаки в купальнике на велосипеде показала идельную фигуру

43-летний руководитель спортивного телеканала и в отпуске занимается спортом
Ольга АНТОНОВА
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Генетику Канделаки все-таки перехитрилаГенетику Канделаки все-таки перехитрилаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Тина Канделаки не раз говорила в своих интервью, что ей не о чем повезло с генетикой, она очень быстро набирает вес поэтому всю жизнь старается держать себя в форме. Поэтому она ежедневно, несмотря ни на какие обстоятельства, занимается спортом и старается не ужинать. Ну разве только это большое грузинское застолье. И судя по фото, которое руководитель спортивного телеканала опубликовала в своем инстаграме, генетику Канделаки все-таки перехитрила. 43-летний журналист на фото запечатлелась в красном бикини на велосипеде и этот снимок не может не вызвать восхищение. Подтянутая фигура, стройные ноги, пресс - а если учесть, что сфотографировалась Канделаки на велосипеде, понятно,что и в отпуске в Дубае красавица и не думает делать себя поблажек и ежедневно занимается кардионагрузками.

tina_kandelakitina_kandelaki
Жаркий привет из солнечного Дубая;)
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"Я ежедневно занимаюсь с утра спортом, поэтому на завтрак могу себе позволить и яичницу, и белковые продукты. Из белков животного происхождения ем рыбу, яйца, совсем не ем мяса (это не способствует похудению, я просто его не ем). Стараюсь есть бобовые, в них много растительного белка. Я давно отказалась от выпечки, картошки, хлеба. Поэтому, соответственно, колбасу с хлебом я не ела, наверное, последние лет десять", - как раскрыла секрет своей стройности телезвезда. Также она призналась, что много лет не пьет алкоголь, только зеленый чай.

Кстати, на днях Тина удивила общественность, заявив, что планирует в скором времени в третий раз стать мамой. Медиаменеджер хочет подарить ребенка своему мужу Василию Бровко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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