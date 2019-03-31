Семь раз женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Максим Дунаевский был женат семь раз. Практически со всеми своими бывшими супругами композитор сумел остаться в прекрасных отношениях. При этом первые шесть браков длились в среднем около трех лет. А вот Марина Рождественская, которая моложе своего супруга на 28 лет, живет с ним уже 18 лет. В 2002 году она родила ему дочь Полину. Максим счастлив со своей супругой и не устает восхищаться ее волевым характером. «Марина очень сильная личность. Она решила, что сможет меня скрутить и удержать. Это ей удается по сей день», — признался как-то Дунаевский в программе «Судьба человека».

Однако же, несмотря на такое восхищение женой, накануне на вручении премии «Ника» композитор появился с новой спутницей. Гости мероприятия отметили, что народный артист России выглядит счастливым и влюбленным.

Как пишет StarHit, спутницу деятеля искусства зовут Алла, она музыковед. Комментировать свои отношения пара отказалась.

Надо отметить, чуть ранее свои отношения обнародовали Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, появившись вместе на музыкальной премии в области классической музыки BraVo. А чуть позже подруга телеведущей - Светлана Бондарчук опубликовала видео, где режиссер с помощью песни на афтепати признается Собчак в любви.