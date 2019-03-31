Один рекламный пост в инстаграме Шнурова стоит как квартира в Санкт-Петербурге

Две недели назад фронтмен группы "Ленинград" объявил о своем решении закрыть группу. Мол, он 20 лет ездил с гастролями по стране, пришло время немного отдышаться и подумать, что делать. И пока поклонники группы гадают, чем же Шнуров займется дальше (не пойдет ли, например, в политику, недавно Шнур стал членом совета по культуре при Госдуме) он дал большое интервью РБК, где рассказал, почему не боится нищей старости. Бывший супруг Матильды Шнуровой признался, что всегда хорошо заработал, но при этом мало тратил.

Самые большие его расходы пришлись на развод с супругой, которой он отдал почти половину своего состояния. Шнуров заявил, что больше 20 лет гастролировал по городам и весям и заработал себе на обеспеченную старость. Плюс, миллионный доход ему принесло сотрудничество с крупными компаниями по рекламе. И не стоит забывать про инстаграм.

- У меня пост в инстаграме стоит 4,5 миллиона рублей. Вот, смотрите, Собчак получает со всеми агентсткими 400 тысяч за пост. Ей, чтобы достичь моих высот нужно выложить 11 постов. Я все-таки своего подписчика не готов пичкать всей этой ерундой, - заявил музыкант.

Надо отметить, что 4,5 миллиона рублей стоит в среднем однокомнатная квартира в спальном районе Санкт-Петербурга. Поклонники уже отметили в комментариях, что Шнурова всегда отличал предпринимательский талант и за его финансовое будущее они спокойны.

К слову, в том же интервью Шнур признался, что не сильный транжира. Так, например, он уже третий год не меняет машину.

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"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", - объявил Шнуров.

Для друзей и коллег объявление лидера группы Лениград о разводе стало шоком. Ведь пара вместе уже 12 лет, 8 из которых - в браке. (подробности)