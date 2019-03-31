2019-03-31T19:13:41+03:00
Звезды

Рэпер Свик поцеловал Ольгу Бузова на ее же концерте

Поклонники обсуждают: это начало нового романа или пиар?
Ольга АНТОНОВА
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Что это: пиар или новая любовь?Что это: пиар или новая любовь?Фото: www.youtube.com
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Разговоры о новом романе Бузовой идут давно: то она публиковала в инстаграме фото с руками певца, то завуалировано обращалась к рэперу, то благодарила его за внимание, но дальше намеков дело не шло. А 30 марта на концерте в Подольске рэпер Свик вдруг вышел на сцену и поцеловал ведущую "Дом-2". Это было неожиданно, однако, публика встретила такое проявление чувств аплодисментами.

Певица сначала смутилась, но отталкивать молодого человека не стала. После чего они обнялись. Правда, хейтеры тут снизили романтику этого порыва музыканта заявив, что Оля как королева пиара просто использовала молодого исполнителя для продвижения их новой совместной песни.

Не понимаем, почему Ольгу нельзя поцеловать просто потому что она красивая девушка?

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@buzova86+@alex_svik = #поцелуйнабалконе #целыймирмеждунами #любовь #лёшасвик #бузова #ольгабузова #счастьелюбиттишину
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ИСТОЧНИК KP.RU

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