В Греции именем Юрия Гагарина назовут парк на Крите

К Дню космонавтики (на всякий случай напомню, что отмечается он 12 апреля, в честь первого полета человека к космос) готовятся и в Греции. На средиземноморском острове Крит, любимом нашими туристами, откроют парк имени Юрия Гагарина и Аллею космонавтов.

Парк расположен в городе Ираклион, столице Крита. Парк, собственно, не новый, он уже существует, и там уже два года как стоит бюст Юрия Гагарина. На торжественной церемонии 14 апреля парку официально присвоят имя первого космонавта планеты. Это идея известного греческого журналиста Афанасия Авгериноса и туроператора Tez Tour, ее поддержали Министерство туризма Греции (отметить День космонавтики на Крите и открыть новый парк приедет лично министр туризма Елена Кундура) и мэрия Ираклиона.

Также в Ираклионе появится Аллея космонавтов: будут посажены оливковые деревья, каждое их них именное, в честь российского космонавта. Традицию хотят сделать ежегодной: слетал в космос - получил "свое" дерево на греческом острове.

Кстати, у греков есть причины для особого отношения к наших космонавтам (кроме уважения к их заслугам). Именно в Греции многие из них проходят реабилитацию после полетов орбиту.