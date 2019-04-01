“Помогать по сути легко”: Супруги из Петербурга объединили друзей и коллег ради помощи благотворительному фонду и хоспису

Все началось почти случайно, вспоминает Маргарита Алисова. Почти три года назад она увидела в интернете информацию о благотворительном фонде AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями. Истории людей, которые борются с тяжелой болезнью, ее тронули.

Они с мужем Иваном начали поддерживать фонд денежными переводами. Но затем решили, что могут больше. Тогда как раз шел сбор средств на дорогостоящие лекарства для шестимесячной девочки, больной лейкозом.

Чтобы помочь малышке, вместе с друзьями, байкерами из мотоклуба Санкт-Петербурга «Пульс дорог», Маргарита и Иван организовали благотворительный концерт. Все собранные средства передали в фонд AdVita - собранные средства помогли покрыть недостающую сумму.

- Дальше все пошло как по накатанной, подключился наш коллектив на работе, - рассказывает Маргарита.

Алисовы вместе с коллегами помогли в организации водной экскурсии для детей, которые вышли в ремиссиюФото: Из личного архива

Маргарита и Иван Алисовы работают бухгалтером и начальником склада в северо-западном филиале ООО "Локо Тех-Сервис". Вместе с коллегами они собрали сладкие подарки на Масленицу и Пасху для пациентов хосписа №3 в Петербурге.

Алисовы помогли подарить праздник на Масленицу пациентам хосписаФото: из личного архива героя публикации.

Вот уже больше года Маргарита приезжает в этот хоспис по выходным.

Она делает все, что должен делать младший медперсонал - бесплатно, по доброй воле. Помогает медсестрам на перевязках, кормит пациентов, моет, меняет белье...

- У детей и взрослых, которым помогает фонд AdVita, есть шанс вылечиться. А у людей, которые находятся в хосписе, такого шанса нет. Они живут столько, сколько им отпущено. К ним никто не приходит, волонтеров практически нет. Сейчас я хожу в этот хоспис одна, - рассказывает она. - И мне захотелось поучаствовать в оставшихся днях этих людей, принести им немного радости. Мы общаемся, они со мной делятся проблемами, рассказывают о детях, о внуках. Разговаривая с пациентом, ты относишься к нему как к здоровому человеку. И они сами немного переключаются от своей болезни. Для меня это важно.

Муж поддерживает Маргариту во всем: помогает организовать сбор вещей для пациентов, привозить их в хоспис. Недавно вместе с байкерами Алисовы провели в хосписе небольшой субботник. А в скором будущем планируют еще один - вместе с коллегами и друзьями посадить во дворе больницы цветы, деревья, благоустроить территорию.

- Помогать-то по сути легко. Да, эти все люди не ходят в хоспис - но и не надо. Они все равно вкладывают свою частичку в эту благотворительность. Они оказывают помощь тем, кому это жизненно необходимо. И это здорово. Без них я бы не справилась, - говорит Маргарита.

Вместе с фондом и друзьями-байкерами Алисовы провели субботникФото: Из личного архива героя публикации

Добрые дела не остались незамеченными. В конце 2018 года Маргарита и Иван Алисовы стали победителями всероссийского проекта в области социальной ответственности “Герои нашего времени” (с этого года конкурс получил название “Героям - быть!”) в номинации «От сердца к сердцу».