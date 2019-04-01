Белла Ахмадулина написала стих о смерти Евгения Евтушенко: Во славу знаменитого поэта мой смертный крик вознесся над Землей...

Как Белла Ахмадулина могла написать стихотворение на смерть Евгения Евтушенко, если умерла намного раньше него - 29 ноября 2010-го?

Я, хотя и много читал стихов Евгения Александровича, тоже не знал и даже не подозревал о существовании этого произведения. О нем мне рассказал сам поэт. И частично мы об этом уже писали.

Правда, это было в спешке, и некоторые детали той истории я посчитал незначительными. И сейчас попробую о них вспомнить и рассказать...

В ноябре 2016-го на Первом канале вышел сериал "Таинственная страсть" - по роману Василия Аксенова. Евгения Евтушенко там играл Филипп Янковский, а Беллу Ахмадулину - Чулпан Хаматова. И хотя образы были - художественные и, может быть, даже - "собирательные" (в фильме поэт - Ян Тушинский) - Евгений Александрович воспринимал их "как реальные". Тем более, смотрел он все это - там, в Америке. ("Где живёт и работает" - Евтушенко всегда просил меня это подчеркивать.)

После первой серии мы с Евгением Александровичем разговаривали - он плакал в трубку: "Я снова увидел на экране Беллу". Хотя образ Поэта его не устроил. "Я не носил "попугаячий" пиджак, скроенный из флага Кубы, и не бегал за Фиделем в отеле".

После следующих серий он сам мне звонил - и плакал в трубку уже от обиды.

"Я никогда - ты слышишь - никогда не выступал против Пастернака, а Белла не называла меня за это трусом! - говорил Евтушенко. - Это все враньё - от первого кадра до последнего! У нас с Беллой была любовь и не было конфликтов. И вообще она называла меня, наряду с Вознесенским и Окуджавой, своим учителем".

В ноябре 2016-го вышел сериал "Таинственная страсть". Евгения Евтушенко там играл Филипп Янковский, а Беллу Ахмадулину - Чулпан Хаматова

Потом - во время одного из наших "сеансов связи", Евгений Александрович попросил опубликовать в "Комсомолке" стихотворение Беллы Ахмадулиной "про смерть Евтушенко". "Тебе его найдут и перешлют, - сказал тогда поэт. - А то ты перепутаешь, у Беллы было несколько стихов о её снах".

Сейчас не могу сказать точно... Но, кажется, Евтушенко даже "наговорил" по телефону строки, которые мы должны были опубликовать.

В тот же день помощник семьи Евтушенко - Александр (он и сейчас присматривает за домом поэта в Переделкине) переснял стихотворение (или фрагмент как раз "про Евтушенко"), мы его перепечатали на компьютере и опубликовали. Я ещё тогда обратил внимание - под стихотворением стоял год, когда оно было написано: 1960.

Давайте почитаем его снова...

Сон (фрагмент)

... О грешной славе рассуждайте сами,

А я ленюсь, я молча посижу.

Но, чтоб вовек не согласиться с вами,

Что сделать мне? Я сон вам расскажу

Зачем он был так грозно вероятен?

Тому назад лет пять уже иль шесть

Приснилось мне, что входит мой приятель

И говорит: - Страшись. Дурная весть.

- О нем? – О нем. – И дик и слабоумен

стал разум. Сердце прервалось во мне.

Вошедший строго возвестил: - Он умер.

А ты держись. Иди к его жене. –

Глаза жены серебряного цвета:

Зрачок ума и сумрак голубой.

Во славу знаменитого поэта

Мой смертный крик вознесся над Землёй.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.

Мелькнул сквозняк и погубил свечу.

Мой сон прошел, а я еще кричала.

Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом

Приснюсь себе иль стану наяву –

Не дай мне бог моих друзей оплакать!

Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?

Он жив – и только. Нет за ним вины.

Я воспою его. А вы судите.

Вам по ночам другие снятся сны.

Белла Ахмадулина.

1960 г.

... Когда я вот сейчас готовил эту публикацию, позвонил в Переделкино, на дачу Евгения Евтушенко - его помощнику Александру:

- Саша, а помните, вы мне присылали стихотворение Ахмадулиной "Сон". Вы где переснимали тот текст?

- А прямо в рабочем кабинете Евгения Александровича. Оно и сейчас здесь лежит - на его столе, под стеклом...