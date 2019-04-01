Монеточка — «КП»: «Ностальгия по СССР актуальна, потому что хорошо продаётся в медиа»

«Комсомолка» эксклюзивно получила кадры со съемок нового клипа певицы Монеточки под названием «Нимфоманка» (и нет, это не первоапрельская шутка).

Действие музыкального видео развернётся на пике «Брежневской стабильности» — в эпоху, которую 20-летняя звезда интернета не могла застать даже теоретически.

- Сейчас по-прежнему актуальна ностальгия по СССР, потому что ностальгия — это одна из самых продаваемых и потребляемых вещей в целом в медиа, — сообщило молодое дарование «Комсомолке».

Надо ли говорить, что к выбору реквизита для своего «советского клипа» Монеточка подошла со всей ответственностью:

- Прежде, чем запечатлеть сопровождение песни, я вдохновилась эпохой конца 70-х — начала 80-х советской эстрады, первыми телеработами Аллы Пугачёвой и Софии Ротару. Мы основательно подготовились: для съёмок откопали дремучий агрегат — японскую камеру Betacam. Точно такую, на какие снимали в те годы, — поделилась с «КП» исполнительница.

Нарядом для нового клипа послужило бархатное платье из бабушкиного сундукаФото: Личный Архив

Это, кстати, отнюдь не первый её опыт в жанре погружения в отечественную историю. Семь месяцев назад молодая певица выпустила клип «Девяностые» — в стилистике криминальных разборок «Брата-1» и «Бандитского Петербурга». И теперь, значит, движется ещё дальше в прошлое:

- Моим нарядом (для нового клипа — ред.) послужило бархатное платье из бабушкиного сундука. Тогда было трудно достать не то что оригинальное и необычное платье, даже ткань для его пошива. Но бабушка где-то там пошерстила в Ленинграде на толкучке и добыла заветный рулон, из которого потом самостоятельно пошила свой (а позже и мой) наряд.

Мы собрались вместе, без устали листали её поблёкшие фотокарточки, кумекая образ и причёску. Решили накрутить бигуди, вышло атас! Насколько метко нам удалось передать дух времени — смотрите совсем скоро в новом клипе «Нимфоманка»!» — призвала читателей «Комсомолки» Монеточка.

«Комсомолка» получила кадры со съёмок нового клипа певицы, реквизит для которого был найден на ленинградской толкучкеФото: Личный Архив

Напомним, три года назад появление на российской сцене 17-летней (на тот момент) Елизаветы Гырдымовой (взявшей себе творческий псевдоним Монеточка) произвело фурор. Её песни в жанре инди-поп неоднократно попадали в рейтинги лучших композиций года, а крупнейшие СМИ осаждают юное дарование с просьбой об интервью (правда, без особого успеха).