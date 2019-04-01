Николай Фоменко: «На моих глазах женщина из СНГ была завербована террористами и сошла с ума»

Музыкант, автогонщик, ведущий и шоумен Николай Фоменко в сериалах в последнее время снимается очень нечасто. И избирательно. Но от проекта «На краю» (Россия 1) актер отказаться не смог — как отец пятерых детей Фоменко посчитал обязательным высказаться на важную и болезненную тему, никак не отраженную в российских сериалах. Он сыграл папу молодой девушки, которую завербовали в ИГИЛ*.

— Основная проблема — соцсети и их воздействие на умы, — начинает Фоменко. — Расскажу вам историю. По бизнесу мне довелось сотрудничать с одной женщиной. Она работала у нас в офисе. Немолодая, образованная, интеллигентная мусульманка, с абсолютным владением русским языком, родом из государства — бывшей республики СССР. На день рождения мы подарили ей компьютер. И буквально за полгода из нормальной женщины она превратилась в фундаменталистку. Зашла на эти самые сайты и буквально обезумела. Потеряли человека. Понимаете? Это случилось у меня на глазах. Она подверглась этой агрессии, давлению и воздействию. Мы с коллегами ничего не смогли сделать. Нам даже пришлось отправить ее обратно на родину! Чтобы ничего страшного не произошло.

- Страшного? Вы о чем?

- Она на полном серьезе призывала уничтожать русских! Это не шутки, понимаете (в 2016 году няня из Узбекистана обезглавила ребенка в Москве — Авт.)? Это ужасно.

- Именно поэтому вы оказались в сериале «На краю»?

- В том числе. Историю, которую мы рассказываем в сериале «На краю», тоже все знают (в 2015 году отличница из МГУ Варвара Караулова была завербована виртуальным «женихом», тайно улетела в Турцию, где была задержана по пути в Сирию — Авт.). Это реальная угроза. Мы попытались это воссоздать, я сыграл папу, который отправился за дочерью в Стамбул. Ценность нашего проекта скорее художественно-документальная. Очень важно, как родителям необходимо заниматься детьми, как не отдаляться от них, не перекидывать детей на нянь или школу, а быть с ребенком в режиме 24/7. Тогда у родителей получится чувствовать и понимать, что происходит. Детей у меня много, и это меня сильно беспокоит. Мы живем в очень непростое время — пересекаются разные цивилизации, возникает непонимание на самых разных уровнях.

Поддавшись на уговоры возлюбленного, отличница Лена попала в ХалифатФото: кадр из фильма

- У вас пятеро детей. Многие из них повзрослели. Скажите, что помогает не утратить контакт с автономными личностями выросших детей?

- Самое главное — доверительные отношения. Если ты на связи, то ты в курсе. Если отдален, если отгрузил его на секции, кружки, школу, а сам в это время работаешь и зарабатываешь, и приносишь деньги, и некогда поговорить с детьми, тогда другое дело. Тогда это опасно и чревато.

- Почему мы стали так уязвимы? Инфантильность молодежи на это влияет?

- Безусловно, наивность, которая гораздо сильнее той наивности, что была у нас в молодости. И мы были доверчивы, но обладали, наверно, более глубинными знаниями жизни что ли. Объясню. Одно дело, когда вы знаете, как разжечь костер. А другое — когда умеете только бросить в охапку веток такую штучку, чтоб костер заработал. Или нажали на кнопочку — и палатка встала. Разница, пожалуй, в этом. Мы понимали, как устроен мир. У нынешнего поколения порог критичности и приспособленности понижен. Затягивает огромный информационный поток, в котором молодые люди теряются. А эти целеустановщики, нацеленные на разрушение, применяют простые психологические практики. Девочки влюбляются в «виртуальных мужей»: они харизматичные, симпатичные, делают комплименты. Не каждый может противостоять. Поэтому «На краю» — это сигнал. У нас по сюжету все проблемы начинаются с развода родителей этой несчастной девочки Лены.

В плену девушке предстоит вкусить все прелести жизни «жены» полевого командираФото: кадр из фильма.

- К религии вербовка «жен» для полевых командиров это ведь не имеет отношения?

- Никакого. Зачастую люди, руководящие вербовщиками, вплетены в некую глобальную сеть. И даже не на уровне руководителей государств. Это нечто большее. Надо быть очень внимательными к своим детям, чтобы обойти эту угрозу.

- Проект снимали в Египте. Жарко было?

- Мы работали на территории египетской киностудии. Чего только там не снимали: «Индиану Джонс» и кучу других проектов. Египетский Голливуд! Состояние павильонов так себе, скажем, но работает гигантская махина по производству кино. Пока мы работали, часто встречались с людьми, которые в Египте сталкиваются с вещами, о которых снят наш сериал. Разумеется, обычные люди не хотят никакой войны и противостояния со злом. Все хотят дружить и быть счастливыми. С уважением относятся к русским. Но внутри у них все устроено совсем не так, как в России. Мы все-таки ближе к Европе, скажем так.

Мы снимали в такое время, когда было не очень жарко. Все было организовано на достаточно высоком уровне.

* запрещенная на территории России организация

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Студентка престижного столичного вуза Лена (Диана Пожарская) живет в благополучной семье. Но сначала ей изменяет любимый, потом она попадает в ДТП, а потом и родители разводятся. В этот самый момент в жизни девушки возникает красавец Руслан (Кирилл Дыцевич). Поддавшись влиянию парня, Лена меняет веру, принимает ислам и отправляется на Родину возлюбленного. На поиски девушки отправляются отец (Николай Фоменко) и бывший парень Олег (Владимир Веревочкин).

«На краю», Россия 1, понедельник-четверг, 21.00