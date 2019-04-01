"Бузлайн", флюиды от Pornhub и честный "Тиндер": улетные шутки на 1 апреля от крупных компаний

Каждый год 1 апреля не только люди разыгрывают друг друга. Крупные компании и сайты публикуют забавные анонсы и вводят несерьезные функции. Мы собрали забавные приколы-2019.

1. "Билайн" стал "Бузлайном" в честь Ольги Бузовой

Бузлайн от "Билайна".Вэлкам, наши хорошие!

Аккаунты "Билайн" во "ВКонтакте" и в "Фейсбуке" сменили название на "Бузлайн". Также сменилось оформление официального сайта сотового оператора. Появились баннеры и видеоролики с Ольгой Бузовой. "Вэлкам, наши хорошие! Добро пожаловать на яркую половину!", - гласит приветственный пост "Бузлайна" во "ВКонтакте". Стоит отметить, что оформление - это не единственное, что изменилось у оператора. Он переименовал тарифы в "Бузлим" и "Супер-Бузлим".

2. Роскомнадзор выложил странное видео

Роскомнадзор выложил видео в стиле "Звездных войн". https://t.co/ClSBGGMMM2

В 30-секундном ролике, которое размещено в аккаунте ведомства в Тwitter, ничего нет, кроме надписи капслоком "ROSCOMNADZOR". Она оформлена в стиле "Звездных войн". А в звуковой заставке, видимо, слышится дыхание Дарта Вейдера. "Звезда смерти" на заднем фоне может символизировать механизм по блокировке ресурсов.

3. Google призвал очистить экран от грязи

Первоапрельской шуткой от Google стала функция Screen Cleaner.Она призвана очистить экран от грязи

Первоапрельской шуткой от Google стала функция Screen Cleaner в файловом менеджере Google Files. Она призвана очистить экран от грязи. Компания выпустила ролик, где демонстрирует работу Screen Cleaner. Вибрации выталкивают грязь с дисплея.

4. "Яндекс.Карты"

Новая функция сервиса "Яндекс.Карты".Сервис приготовил убойную функцию для всех любителей бега

Сервис карт совместно со спортивным YouTube-каналом "Бег вреден" анонсировал функцию построения маршрутов для бегунов. Она высчитывает скорость прибытия с учетом скорости спортсмена. А чтобы бегун, который находится в пути более 45 минут, не проголодался, любой встретившийся курьер "Яндекс.Еды" выдаст ему бутылку воды и батончик.

5. "Рокетбанк"

Банковский сервис вспомнил свою прошлогоднюю шутку про копилку Rocket Home Pig. Ее можно пополнять бесконтактным способом. Чтобы узнать сумму накоплений, придется "разбить" свинью из приложения. Если потрясти копилку, она сымитирует звон пересыпающихся монет.

6. 4PDAVt

Новостной сайт о технологиях превратился на день в "Вестник прогресса" из 2049 года. На страницах ресурса сообщается, что "сегодня исполняется 30 лет Суверенной инфосети, которая «закрыла дорогу, ведущую к навозному полю заграничных сайтов»". Баннеры напоминают о необходимости продлить разрешение на ношение телефона в "Госсетьнадзоре", а также предлагают талоны на доступ в инфосеть за "сберкоины".

7. Отличная защита от проходимцев

В Tinder появится верификация габаритов. Приложение для знакомств представило функцию Height Verification, которая не даст соврать о своем росте. Теперь высокие на бумаге пользователи обязаны будут подтвердить свои физические габариты. Проблема в том, что многие юзеры вводят потенциальных партнеров в заблуждение. По данным Tinder, чаще всего на этом попадаются мужчины: пишут, что имеют рост не меньше 1,8 м, хотя на самом деле еле дотягивают до габаритов Андрея Аршавина или Андрея Губина. Нужно отправить свое фото рядом с известным зданием. Если модераторы подтвердят рост, то в профиле появится подтверждающая иконка.

8. "Комиссар rX"

Разработчик отечественных процессоров "Эльбрус" подшутил над собой, анонсировав смартфон "Комиссар rX" на основе своего главного продукта. 10 основных камер, 4 фронтальных в выезжающем модуле, 4 сканера отпечатков пальцев на задней панели, еще один - под дисплеем. Экран "из биокристаллов" защищен от внешних воздействий стеклом Medved Glass X, а к процессору "Эльбрус-8С2 прилагается графическая подсистема "ЕМЕЛЯ" и возможность подключать внешние устройства через PCI-Express. Есть и голосовой помощник - "Виталя".

9. Discord

В популярном мессенджере пропала светлая тема. Теперь приложение доступно только в темном режиме. Разработчики убрали опцию только на День дурака.

10. Изотоник от Pornhub для восстановления "флюидов"

Порносайт в день смеха сделал ставку на производство собственного напитка.Он рпедлагает восстановить флюиды

Нужно быть готовым на все 100% на "площадке и в спальне". Порносайт в день смеха сделал ставку на производство собственного спортивного напитка, который поможет мужчинам и женщинам восстановить "флюиды" после трудной тренировки.