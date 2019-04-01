2019-04-01T15:01:51+03:00
Политика

Путина попросили удлинить инвестиции в Северный морской путь

Сечин доложил президенту о готовности нефтяников работать в Арктике
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Игорь Сечин пришел к президенту с докладом о работе компании за прошлый год. Фото: Алексей Дружинин/ТАССИгорь Сечин пришел к президенту с докладом о работе компании за прошлый год. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин пришел к президенту с докладом о работе компании за прошлый год, но разговор шел еще и об освоении Северного морского пути, и о развитии судоверфи "Звезда" во Владивостоке.

- В прошлом году добыча углеводородов составила рекордный уровень – 286 миллионов тонн в жидком эквиваленте, - начал с достижений Сечин. - При этом нам удалось сохранить затраты на добычу самыми конкурентными в мировой отрасли – порядка 3,1 доллара за баррель по себестоимости на скважине. В 2018 году мы увеличили реализацию моторных топлив на рынке до 28,1 миллиона тонн с увеличением по сравнению с предыдущим годом почти на 4 процента.

- В этой связи есть вопрос, - остановил его Путин. - Как у вас складывается работа с правительством, имея в виду налоговый маневр, повышение НДПИ и, соответственно, так называемый обратный акциз? Этот механизм работает?

- Министерство финансов ищет источники для реализации этого возврата, так называемого демпфирующего коэффициента, - ответил глава "Роснефти". - Мы продолжаем над этим работу, но цены сдерживаем, повышение допускаем только в районе повышения НДС примерно на 1,7–2 процента.

Президент отдельно попросил доложить о работе над созданием "арктического кластера" - на нефтяные компании в освоении Северного морского пути ложится особая нагрузка.

- Мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение этой задачи – достижения до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути. Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году – первая фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му. Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов.

Для развития Северного морского пути его привлекательность и для тех, кто плывет по холодному морю, и кто вкладывает деньги в инфраструктуру, должна быть значительно выше альтернативных маршрутов. И самое главное - Арктика требует длительных инвестиций, рассчитанных на много лет.

- Для запуска проектов исключительную важность имеет создание привлекательных для инвестиций условий, - подчеркнул Сечин. - Это прежде всего касается налоговых, регуляторных условий, обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности. Принимая решение, мы должны быть уверены, что на весь период жизни до 30, а порой и до 50 лет, не будут меняться основные правила игры. И это будет условием привлечения дополнительных инвесторов, особенно внешних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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