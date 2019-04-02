Как спасали леопарда

В начале марта возле границы дальневосточного заповедника "Кедровая падь» был найден молодой хищник, жизнь которого висела на волоске. Люди не могли оставить умирать редкого зверя и доставили его в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Алексеевке.

Специалисты осмотрели животное, установили, что ему примерно 2.5 года, и пострадал он, скорее всего, от нападения своего сородича. Бедолаге сразу была оказана необходимая помощь, но еще в течение двух недель специалисты отказывались от каких-либо прогнозов относительно его будущего.

К счастью, жизнь леопарда была спасена: молодой хищник пошел на поправку. Все причастные к его судьбе ежедневно получали сводки: «Леопард начал самостоятельно есть! Ура!» «Он сломал фотоловушку. Боец!!!!». Он запрыгнул на металлическую конструкцию высотой больше метра…».

Такие сообщения получала и Светлана Радионова, новый руководитель Росприроднадзора, который принимал самое непосредственное участие в спасении хищника. И вместе со всеми она переживала за судьбу несчастного леопарда и радовалась его успехам. Светлана Геннадьевна не так давно заступила на эту должность, она возглавила Росприроднадзор в декабре 2018 года. Сохранение природы –непосредственная обязанность этого ведомства, и эта история стала, по сути, ее боевым крещением.

Мы встретились со Светланой Геннадьевной, чтобы подробнее расспросить о леопарде, поговорить о проектах ведомства, об инициативах, которые она намерена осуществить на новой должности.

О РАНЕННОМ ЛЕОПАРДЕ

- Светлана Геннадьевна, история с леопардом очень интересна. Как его вообще обнаружили? Сложно ли было его доставить до центра реабилитации, все-таки опасный хищник, хоть и раненый?

- Это произошло 2 марта 2019 в Хасанском районе Приморского края. Местные жители заметили раненного леопарда и сообщили об этом сотрудникам Департамента охотничьего надзора по Приморскому краю, которые вместе со коллегами из общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных» тут же выехали на место. И действительно, они обнаружили между железнодорожными путями и территорией национального парка «Земля леопарда» лежащего в кустах раненого зверя. Сильно истощенный леопард прятался за камнями, рычал, но агрессии по отношению к людям не проявлял. На его теле были обнаружены рваные раны, проплешины на шкуре в нижней части туловища, опухшие конечности с ранами, на шее опухоль. Леопард был обездвижен и на носилках доставлен к транспорту.

- Если бы сотрудники заповедника оставили животное в природных условиях, то каковы были бы его шансы на выживание?

- Леопард имел многочисленные гнойные раны по всему телу, был сильно истощен. При детальном осмотре, было выявлена еще и старая гематома, предположительно от удара машиной. Зверь был ослаблен, это вероятнее всего явилось причиной получения им таких серьезных повреждений в стычке с другим леопардом. Когда его нашли люди, животное было в тяжелом состоянии и без оперативной ветеринарной помощи было обречено.

- В чем заключается лечение животного?

Для оказания экстренной ветеринарной помощи леопард было доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Сейчас зверь помещен в карантинный блок, где и находится под наблюдением специалистов.Катерина Блидченко, зоолог и ветеринарный врач "Центра Тигр", старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда», Олег Уманец, начальник Надеждинской ветстанции по борьбе с болезнями животных, Ирина Короткова, доцент Приморской государственной сельскохозяйственной академии, сотрудники ветклиники «Ника» города Владивосток - все эти люди боролись за его жизнь, а теперь в ежедневном режиме наблюдают за состоянием его здоровья. И они, и все мы радуемся любым успехам нашего найденыша и верим, что он выкарабкается!.

Фото: Росприроднадзор

Но, к сожалению, все не так просто. Очередной осмотр леопарда был проведен в Центре реабилитации с участием представителей Росприроднадзора, ФГБУ «Земля леопарда», Департамента охотнадзора по Приморскому краю и ветеринаров из клиники «Ника». После удаления дренажа и очистки ран от гноя специалистам впервые удалось детально обследовать мышцы хищника. И осмотр принес неутешительные вести. Председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных Виктор Кузьменко, сообщил нам, что проблем больше, чем предполагалось ранее. Ткани животного сильно повреждены Сейчас специалисты убрали дренаж, подшили мышечные ткани и будут продолжать наблюдение. Состояние зверя по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. И хотя есть положительная динамика специалисты не рискуют пока давать прогнозов относительно его жизнеспособности.

Сейчас делается все возможное для спасения леопарда. В ближайшие несколько недель он будет находиться в отапливаемом карантинном боксе. Хищник не отказывается от еды и остается активным. Его состояние и прогноз на будущее целиком зависят от хода восстановления его органов.

- Чем питается раненный леопард? Насколько эта пища отличается от пищи в естественных условиях?

- Леопард - хищник, рацион его питания целиком состоит из добываемых им животных. В естественной среде, любой хищник выслеживает, подкрадывается, догоняет и добывает свою добычу. Но наш леопард по понятным причинам пока не в состоянии добывать себе пропитание таким активным образом. Поэтому его кормят мясом: бараниной, говядиной, печенью и фаршем с добавлением антибиотиков. Что бы не терял охотничьих навыков, ему дают живых кроликов. Дальше рацион будет корректироваться в зависимости от состояния леопарда.

- Что дальше ждет леопарда? Выпустят ли его на волю? Или он будет перемещен в какой-то питомник?

- О возвращении леопарда в природу говорить еще рано. Прогноз о его будущем пока затруднителен, его состояние остается стабильно тяжелым.

- Скажется ли как-то пребывание леопарда среди людей на его дальнейшем поведении на воле?

- Леопард попал к людям уже взрослым диким зверем. Поэтому навыки охоты, поведения у него сохранятся и, если это случится, при попадании в естественную среду обитания он быстро восстановит повадки и образ жизни дикого зверя.

- Как часто приходится спасать животных?

- В рамках компетенции Росприроднадзора нечасто. Случаи, когда в ветеринарной помощи нуждаются дикие животные, пострадавшие от драк с другими животными, единичны. С периодичностью раз в полгода животные страдают от столкновения с автотранспортом. А в этой статистике больше случаев со смертельным исходом для животных. Например, в феврале 2019 года была зарегистрирована гибель зубра в результате дорожно-транспортного происшествия в Карачаево-Черкесской Республике на границе с Тебердинским заповедником.

В целом же, оказание помощи животным входит в компетенцию субъектов Российской Федерации, ветеринарных служб, и охотобществ.

- Национальный парк «Земля леопарда» создавался для увеличения численности особей леопарда. Оправдала ли цель средства?

- Национальный парк «Земля леопарда» был создан в 2012 году. В то время на его территории, по результатам учетов сотрудников национального парка, обитало всего 30 диких кошек. Сейчас, в 2019 году, по данным учетов, их уже 96. За 8 лет численность увеличилась в 3 раза! Безусловно, без помощи человека, без охраны самих животных и их мест обитания достичь такого результата было бы невозможно! Работа проделана большая: установлен жесткий режим охраны мест обитания, открыт Нарвинский автодорожный тоннель, созданный для сохранения путей миграции дальневосточного леопарда. Теперь расположенный в национальном парке участок трассы укрыт под землей. Сейчас учеты численности леопардов осуществляются с помощью приборов видеофиксации, позволяющие сотрудникам национального парка повысить точность учетных работ и узнавать «в лицо» практически каждого леопарда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700582" frameborder="0"></iframe> Сотрудники дальневосточного охотнадзора обнаружили раненого леопарда.

О ЗАВОДЕ НА БАЙКАЛЕ

- Будем надеется, что наш леопард все-таки выживет! Но хотелось бы поговорить и о других важных проблемах. Вы недавно заступили на должность и, надо сказать, вам достался очень сложный участок работы. Тема экологии в нашей стране стоит достаточно остро. Всегда, наверное, так было. Но сейчас гораздо легче поднять волну возмущений на тот или иной счет. И чуть что не так – чиновники виноваты, не доглядели. По сути, есть несколько проблемных вопросов. Один из них – строительство завода в Култуке, на берегу Байкала. В чем проблема? На берегу Байкала есть несколько заводов, в том числе и скандальный БЦБК. Что с этим заводом по банальному розливу воды не так?

- Давайте с самого начала ситуацию рассмотрим. Официально этот объект именуется заводом по производству питьевой бутилированной воды. Его строит компания ООО «Аквасиб» в поселке Култук, на берегу Байкала. Разумеется, есть и проектная документация, и разрешение на строительство. И в 2016 году на указанную проектную документацию было выдано положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области.

- Какой объем вод по проекту планировалось разливать в год?

- Проектируемая мощность – 5000 кубометров воды в год, в то время как объем пресной воды в озере Байкал составляет 23 620 000 кубометров.

- То есть все было хорошо до этого года. А что потом случилось?

- В январе специалисты Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора проверили, как ведется строительство завода. Оказалось, что подрядчик не соблюдает экологические и санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, во время рытья траншей для водоводов был самовольно снят и перемещен в другое место плодородный слой почвы. Изначально в проекте это не было предусмотрено. Именно поэтому 27 марта Кировский районный суд Иркутска решил приостановить строительства предприятия.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ

- Второй острый момент. Мусорная реформа. Как контролируется ее проведение со стороны Росприроднадзора? Есть ли возможность повлиять на ситуацию? Есть немало недовольств на этот счет в разных городах. Например, в том же Кирове долгое время мусорные баки были переполнены, потому что некому было вывозить отходы.

- Росприроднадзор осуществляет надзор за деятельностью региональных операторов и операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, сокращенно – ТКО.

- А за что отвечает региональный оператор?

- Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.

- Если ваше ведомство выявляет нарушения то, что дальше?

- Мы проводим проверку по факту соблюдения требований природоохранного законодательства и лицензионных требований. В случае выявления нарушений юридические лица привлекаются к административной ответственности.

- Это штрафы?

- В основном, да.

- Есть ли какой-то общий ресурс, где можно отследить как проходит в разных городах мусорная реформа?

- Для освещения ситуации Росприроднадзором разработан информационный ресурс «Система мониторинга в сфере обращения с отходами», где в виде интерактивной карты представлены субъекты Российской Федерации, которые перешли на новую систему в области обращения с твердыми коммунальными отходами, и отмечены регионы, в которых имеются затруднения при переходе, а также сведения по результатам контрольно-надзорной деятельности в отношении региональных операторов.

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

- Третий момент. Проект «Чистый воздух». Известно, что его запустили в 12 городах России. Почему именно эти города были выбраны для старта проекта?

- Да, сейчас время перед ведомствами стоит действительно очень серьезная задача по снижению количества грязных выбросов в 12 городах на 20%.

Согласно данным Минприроды России в 2017 году в 8 городах федерального проекта наблюдался «высокий» и «очень высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха. Это Братск, Новокузнецк, Норильск, Красноярск, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Чита

Такие города как Липецк, Медногорск, Череповец включены в проект поскольку входят в пятерку городов, имеющих наибольший валовый выброс загрязняющих веществ. Например, в Медногорске основным загрязнителем окружающей среды является Медногорский медно-серный комбинат, который выбрасывает в воздух большое количество сернистого ангидрида, образующего серную кислоту при оседании над почвой.

Но хочу особо подчеркнуть, что Росприроднадзор не планирует останавливаться на городах, поименованных в Майском Указе Президента Российской Федерации. Опыт и практику, полученные в ходе реализации федерального проекта, мы сможем применять и для других городов, где воздух сильно загрязнен выбросами.

- Бизнес и экология – отдельная тема. В погоне за прибылью мало, кому хочется думать об экологии. Есть дельцы, действующие по принципу, «после нас хоть потоп». Росприроднадзор может в данном случае применять карательные меры? Если да, то до какой степени?

- У нас перечень «инструментов» и полномочий огромный. Служба может применить различные меры административного воздействия как предупредительного, так и карательного характера, например, приостановка деятельности предприятия. И такие меры применялись, в том числе в 2018 году.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

- Какие новые инициативы Росприроднадзора с Вашим приходом к руководящей должности будут внедрятся?

- Сейчас мы разрабатываем площадку для конструктивного диалога с бизнес-структурами - Научно-технического совета при Росприроднадзоре. Для чего она нужна? Важно устранить излишние административные барьеры, начиная от излишнего документооборота и заканчивая проработкой природоохранного законодательства.

- Планируете ли Вы сотрудничать с общественными экологическими организациями? И каким, на Ваш взгляд, должно быть успешное сотрудничество – власти, общества и бизнеса?

- Росприроднадзор открыт для взаимодействия и сотрудничества в рамках правового поля с общественными экологическими организациями.

Если такое взаимодействие направлено на оперативное решение проблем, связанных с охраной окружающей среды, Служба может только приветствовать и поддерживать его.

- Благодарим Вас за интересную и содержательную беседу.