26-летняя москвичка получила 16 лет за заказ на убийство своей матери, двух братьев и сестры

В Московском областном суде сегодня вынесли приговор по громкому делу об убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей. Коротко напомним детали этой трагедии.

ВЫЖИВШИЙ

- Итак, сентябрь 2014 года. Пожар в элитном поселке в подмосковных Химках. Почти дотла сгорает двухэтажный коттедж. Внутри находят четыре тела: владелица дома, сотрудница компании «Роснефть» Елена Переверзева, ее 12-летний сын Данила и 3-летние близнецы Ваня и Маша. Женщину и старшего мальчика задушили. Малыши, судя по всему, задохнулись во сне, отравились угарным газом.

- Единственный выживший - 23-летний Дмитрий Колесников, гражданский муж старшей дочери, Дарии. Он ночевал в доме у «тещи», потому что на следующий день должен был лететь по работе в Симферополь. По словам парня, ночью в доме появились посторонние, которые убили Елену Переверзеву и старшего сына, самого Колесникова связали и подожгли дом.

- Поначалу в числе подозреваемых называли ревнивую жену бизнесмена Олега Самарцева, с которым сошлась Переверзева-старшая, и домработницу-молдованку, которая могла навести на богатый дом грабителей. Но в итоге арестовали только Дмитрия Колесникова.

Елена вместе со средним сыном Даниилом и одним из младших двойняшек, Ваней

ДЕДУШКА

На тот момент Колесников дружил с Дашей Переверзевой около четырех лет. Встретились, поняли, что это любовь и начали жить в гражданском браке. В 2014 году оба выпустились из вузов. Девушка закончил исторический факультет МГУ, парень - Бауманку с дипломом по робототехнике. Сначала жили на Речном вокзале, в принадлежавшей Дашиной семье квартире, потом переехали в центр, в район Сретенского бульвара - мама разрешила пожить в своей однушке, которую раньше сдавала. В этом же доме, к слову, жил отец Елены Переверзевой - Иван Чернов (сейчас ему 82 года) много лет был топ-менеджером «Роснефти». Человек состоятельный.

В суде дедушка рассказывал, когда Даша и Дима закончили свои университеты, начались проблемы. Мол, работать внучка не хотела. Тут еще Елена Переверзева попросила дочь с гражданским мужем вернуться на Речной вокзал. Якобы между его дочерью и внучкой из-за этого начались ссоры. Диму Иван Чернов устроил на работу сам. Попросил товарища взять его монтажником на нефтяную платформу под Астраханью.

8 сентября 2014-го Дмитрий Колесников должен был лететь на собеседование - в головной офис нефтяном компании в Симферополе. Поэтому он объяснил всем, что останется ночевать в Химках. Мол, утром отсюда проще будет добраться в аэропорт, чем из центра.

По версии следствия, на самом деле Колесников ехал в коттеджный поселок с четким намерением убивать... За пару дней до ЧП Дария Переверзева выписалась из больницы. Она вот-вот забеременела, но еще не зная об этом, пошла в поход. Из-за нагрузок случился выкидыш...

Дом Елены Переверзевой в Терехове выгорел дотла. Фото: ГУ СК по Московской области

НАСЛЕДСТВО - 240 МЛН. РУБЛЕЙ

Уголовное дело во многом строится на показаниях Дмитрия Колесникова, которые он дал сразу после задержания. (Уже спустя несколько дней он от этих показаний отказался, сказал, что их выбили силой, и в итоге не признал себя виновным даже на суде, - Авт.). Он заявил, что это Даша Переверзева попросила убить ее семью и даже сама план придумала.

- Дария убедила Колесникова, что из-за матери больше не сможет иметь детей и все ее родные против их с Колесниковым свадьбы, - прокурор зачитывал на суде материалы дела. - Сказала Колесникову, что после устранения родственников они уедут из страны и будут путешествовать.

После задержания Дмитрия Колесникова Дария Переверзева улетела в ТаиландФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По версии следствия, Даша планировала вступить в наследство и кататься по миру на деньги своих родственников. Мол, расчет был такой: Колесников убивает Елену Переверзеву, ее старшего сына Даню, оставляя в живых только малышей-близняшек (они их потом усыновят), после такого потрясения дедушка умирает от сердечного приступа. Общую сумму наследства Елены Переверзевой и Ивана Чернова следствие оценило в 240 миллионов рублей. Правда, тогда с мотивацией заговорщиков возникает некоторая неувязочка. В случае смерти Ивана Чернова его наследниками стали бы его жена, бабушка Даши, а затем - старший сын, родной брат покойной Елены. Наверное, Даша и Дима не могли этого не знать. То есть, чтобы добраться до миллионов дедушки, нужно было убрать еще несколько человек.

ВЕРНУЛАСЬ ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ

После задержания Дмитрия Колесникова Дария Переверзева улетела в Таиланд, где уже больше десяти лет живет ее родной отец. Там девушка находилась около двух лет. Следствие утверждает, что она скрывалась. Даша уверяет, что каждые два месяца приезжала в российское консульство и там о ее местонахождении прекрасно знали. В конце 2016 года она вернулась в Москву, чтобы на суде дать показания в защиту возлюбленного и была арестована. В апреле 2017 года Дмитрий Колесников приговорен к пожизненному заключению.

В то, что молодые люди решились на такое страшное убийство, многие до сих пор не верят.

Основным свидетелем обвинения на суде стал дедушка, Иван Чернов. Он твердо уверен, что Даша разработала план убийства, а Дима его исполнил. На заседаниях он несколько раз пересказывал, почему уверен в виновности внучки и ее парня. Правда, положа руку на сердце, доказательств причастности к убийству самой Даши в этих показаниях нет. Пожилого человека потрясло, что в переписках между собой молодые люди очень часто матерились и обменивались всякими непристойностями.

«Я ХОТЕЛА ОСТАТЬСЯ ВО СНЕ С МАМОЙ И ДЕТЬМИ»

Уже по ходу суда над Дарией Переверзевой стало понятно, что в Колесникове она разочаровалась. Хотя ведь в 2016-м специально прилетела из Таиланда поддержать его в суде - понимая, что ее арестуют. Свое мнение девушка поменяла, когда в течение полутора лет сама разбиралась в материалах дела. В распоряжении «КП» оказалось одно из писем, которое Даша писала из СИЗО своему дедушке. (К слову, Чернов ни разу не ответил).

«У меня не остается сомнений в том, что убийство моей мамы и детишек - дело его рук... Я постоянно думаю, что сподвигло его на это и не могу найти ответ. Я стала жертвой слепой веры в любимого человека и в то, что следствия разберется, преступников найдут. Я постоянно думаю о том, что именно я привела Дмитрия в нашу семью. Не разглядела в нем человека, который сейчас вселяет в меня ужас».

Фрагмент письмаФото: REUTERS

Об этом же Переверзева говорила в своем последнем слове.

- Я совершила ошибку, что не поверила деду в виновность Колесникова и пыталась его всячески защищать. Но это просто не могло уложиться в моей голове. Он всегда хорошо относился и к маме, и к детям. Двойняшки родились при нём. Мы вместе ездили забирать их из роддома с мамой. Он носил их на руках. Он ставил Данила на сноуборд. Наверное поэтому Дмитрию удалось так легко убедить меня в том, что он не виноват. Он заставил меня верить в версию о кем-то нанятых киллерах... Засыпая, я не хотела просыпаться, потому что мне снились мама и детишки. Я хотела там остаться с ними.

Дария Переверзева свою вину отрицает.

Мособлсуд признал ее виновной в совершении преступления по статье «организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений». Вердикт: 16 лет колонии общего режима.

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