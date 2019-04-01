Дэнни ДеВито: Мой персонаж в «Дамбо» - своего рода марксист. Но с удовольствием пьет сироп капитализма!

28 марта в российский прокат вышел “Дамбо”, фильм выдающегося режиссера Тима Бертона, снятый им для студии Walt Disney. В главных ролях, помимо нарисованного на компьютере трогательного слоненка Дамбо - великолепный Майкл Китон и легендарный Дэнни ДеВито. Словом, все те же на манеже: Китон, ДеВито и Тим Бертон уже работали вместе на фильме «Бэтмен возвращается», где первый актер играл супергероя в плаще, а второй - отвратительного злодея Пингвина.

Мы встретились с ДеВито в Лос-Анджелесе накануне премьеры «Дамбо», чтобы обсудить новую картину и вспомнить прошлое, а также поговорить о детях и супергеройских фильмах.

- Привет! А мы ведь с тобой уже виделись?! - встречает меня Дэнни.

- Все верно!

- Вот видишь, я всех помню, в том числе интервьюеров!

- Это всегда приятно услышать журналисту! Кстати, мой редактор в восторге от вашего фильма “Сбрось маму с поезда”, вышедшего в 1987 году…

- Да? Как здорово! Это фильм был по-настоящему особенный. Изначально мне предложили мне только сыграть Оуэна. На тот момент я уже поставил в качестве режиссера несколько эпизодов телесериала «Такси» и одну картину на телевидении. И я сказал Билли Кристалу, игравшему вторую главную роль, что снимусь в фильме, только если мне разрешат лично его поставить: почувствовал, что пора дебютировать в большом кино. У меня было очень четкое представление о том, как надо снимать такой фильм, а к таким ощущениям надо прислушиваться. В результате все прошло потрясающе. Билли – замечательный парень. Ну а Энн Рэмси, игравшая мамочку – настоящий боец. Я до того уже работал с ней как актер, а когда увидел на этот раз, еле узнал. У нее был рак, прямо накануне съемок ей сделали серьезную операцию, удалили опухоли там и сям, в итоге она почти не могла двигать левой рукой - но все равно безумно хотела сняться в «Сбрось маму с поезда». И все прошло великолепно.

Дэнни ДеВито на голливудской премьере фильма "Дамбо".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Раз уж мы ударились в ностальгию, расскажите: какие чувства вы испытали, воссоединившись с Майклом Китоном и Тимом Бертоном?

- Я у Тима снимался и после «Бэтмена» - в «Крупной рыбе», в “Марс атакует”. Майкла видел реже, но все равно мы с ним оставались друзьями. А нет ничего лучше, чем работать с друзьями. Они тебя поддерживают, а ты их - все почти как в семье… Только в этот раз, в отличие от «Бэтмена», Майклу довелось сыграть плохого парня, а мне – хорошего. Меня так и подмывало спросить его: какие ощущения от «перетасовки»? И скажу честно, мне кажется, что на этот раз как минимум мои костюмы лучше, чем у Майкла Китона!

- Расскажите о своем герое в «Дамбо», Максе Медичи.

- Он владелец небольшого цирка на колесах, который переезжает из одного южного американского городка в другой. В этом цирке есть слоны, собаки, змея, несколько акробатов и клоунов. Но события картины разворачиваются сразу после Первой мировой войны, цирку трудно свести концы с концами, так что все работают очень много. Медичи покупает слониху Миссис Джимбо, она оказывается беременна. И вскоре родит сами знаете кого: слоненка Дамбо с огромными ушами, с помощью которых он оказывается способен летать.

Но там и люди-актеры были потрясающими. Жонглируют, выполняют трюки, балансируют на канате, как коты - просто нереальный контроль над телом. А я мог просто сидеть в кресле и на них глядеть.

Нельзя идти за тем, кто трясет у тебя перед носом мешочком с деньгами.

В фильме "Дамбо" ДэВито играет владельца цирка Макса Медичи.

- Вам больше нравится играть хороших или плохих парней?

- С Тимом Бертоном всегда есть момент двойственности… На этот раз он снял семейный фильм, в общем-то, для детей. Мой персонаж похож на самого Бертона - он работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Так что это Тим меня научил быть Максом Медичи. Конечно, у моего персонажа есть недостатки, но это не так уж и плохо – ему есть над чем работать, есть к чему стремиться. И все же для Медичи его цирк – это его семья. И он своего рода марксист! Всю свою жизнь в цирке он построил по марксовским принципам – все стараются заботиться друг о друге, построить свое общество. Но при этом Макс, конечно, тянется ко всему блестящему, с удовольствием пьет сироп капитализма, если так можно выразиться. Медичи хочет лучшей жизни для своей труппы, но вот проблема: всегда надо знать, кому доверять и понимать, что то, что тебе говорят, не всегда правда. Нельзя сразу идти за тем, кто трясет перед твоим носом мешочком с деньгами! Медичи путем проб и ошибок понимает, что надо держаться своих людей, быть реалистом и не тянуться за блестящими вещами, которые на деле вовсе не золото. Не будь это диснеевский фильм, я бы сказал, что его вся эта ситуация как бы ощутимо кусает за задницу. Хотя, смотрите-ка, я все равно это сказал!

- Еще в старом диснеевском мультфильме, ставшем основой для вашей картины, для слоненка Дамбо огромное значение имело волшебное перышко. Ему казалось, что без него он не способен осуществлять свой главный фокус - летать. А что в вашей карьере было таким волшебным пером?

- Думаю, сам факт того, что я стал актером. Все мы, люди, так или иначе чувствуем себя странными и чудными! Ну посмотрите на меня: я немного низкорослый (рост актера - 147 см. - Ред.), несколько неотесанный. И когда я был подростком, меня все это, скажем так, беспокоило. Начинали возникать проблемы с самооценкой. Но когда мне было чуть за 20, я решил, что хочу стать актером - и вдруг возникло чувство, что все у меня получится! Именно это стало для меня волшебным перышком, дало мне уверенность в себе, позволило находиться в мире с самой собой. Дамбо проходит через все это и сам. Уроки этого фильма очевидны: посмотрите, он же слоненок с большими ушами, над которым все смеются. И тем не менее, с помощью друзей находит в себе силы жить и идти дальше, да что уж там – летать!

- Тот диснеевский мультфильм вышел в 1941 году. Помните, когда увидели его впервые?

- Примерно через 10 лет после премьеры - я был тогда совсем ребенком. Мне потом всегда нравилось возвращаться к этой истории, я часто показывал «Дамбо» своим детям, - это был мой любимый фильм. Да кто же не любит этого слоненка? Вспомни сама, что происходит, когда его матери впервые показывают сына с огромными, как два одеяла, ушами? Она поражена, но все равно его любит - это и есть проявление безусловной родительской любви. Мультфильм был настолько хорош, что только Тиму Бертону было по силам снять его римейк с живыми актерами. Бертон - настоящий художник, просто в его палитре вместо красок - люди, звуки, декорации, освещение…

Предложат снова сыграть Пингвина - может, и соглашусь

- Вы с Бертоном когда-то вернули в Голливуд супергеройские фильмы - именно «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» возродили этот жанр. А сейчас эти картины - самые кассовые, «Мстители», «Аквамен» и «Капитан Марвел» собирают миллиарды… Не хотели бы снова в чем-то подобном сняться?

- Не знаю. Ты же понимаешь, что такое Голливуд – тебе предлагают или не предлагают роль, исходя из того, подходишь ты или нет, что ты можешь дать режиссеру и продюсерам. Я не ищу сейчас специально роль в супергеройском фильме. Но если предложение вдруг придет - соглашусь!

- Может, и роль Пингвина сыграли бы еще раз?

- Хм, никогда не знаешь - в Голливуде ведь возможно все!

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ ДЭННИ ДЕВИТО

«Кто-то пролетел над гнездом кукушки» (1975)

«Роман с камнем» (1984)

«Сбрось маму с поезда» (1987)

«Близнецы» (1988)

«Бэтмен возвращается» (1992)

«Джуниор» (1994)

«Достать коротышку» (1995)

«Марс атакует» (1996)

«Секреты Лос-Анджелеса» (1997)

«Большая рыба» (2003)