2019-04-01T17:42:05+03:00
Звезды

Валерий Леонтьев опубликовал редкое фото Вайкуле брюнетки

Певец поздравил прекрасную Лайму и еще одного старого друга неизвестным архивным фото
Петр СИМОНОВ
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Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле.Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле.
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С появлением соцсетей звезды жизни своей представить не могут без них. Едва ли не ежедневное выкладывание фотографий в Инстаграмы теперь и способ напомнить о себе, и способ заработка. Вряд ли Валерию Леонтьеву, две недели назад разменявшего 8-й десяток, требуется такой дополнительный вид дохода. Он или его команда выкладывает в соцсеть фото на память или для анонсов событий с участием артиста.

70-летний Валерий Яковлевич никогда не забывает старых больших друзей. Один из них — Владимир Винокур. Знаменитому юмористу 31 марта исполнился 71 год. И одни народный артист поздравил другого с днем рождения. Леонтьев выложил неизвестное архивное фото, на котором он — молодой красавец, не менее молодой, но уже поседевший Владимир Натанович, Лев Лещенко с броским галстуком, Игорь Крутой, мало изменившийся с тех времен и певица, которую не сразу то и узнаешь.

valera_leontievvalera_leontiev
Володя, @vladimir_vinokur поздравляю!
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На снимке с артистами и музыкантами Лайма Вайкуле. И у нее в один день с Винокуром праздник. Латвийская певица 31 марта отметила 65-летие. Брюнеткой певицу мало кто знает и помнит. Ей, к слову, к лицу любой цвет волос.

vladimir_vinokurvladimir_vinokur
Дорогая ПОДРУГА, Лаймик! Живи долго! С ЮБИЛЕЕМ! Огромная честь, родится с тобой в один день! Ура! Красавица и Лучшая Певица 20 и 21 века!!!!
9773 отметок «Нравится»238 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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