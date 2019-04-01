Валерий Леонтьев опубликовал редкое фото Вайкуле брюнетки

С появлением соцсетей звезды жизни своей представить не могут без них. Едва ли не ежедневное выкладывание фотографий в Инстаграмы теперь и способ напомнить о себе, и способ заработка. Вряд ли Валерию Леонтьеву, две недели назад разменявшего 8-й десяток, требуется такой дополнительный вид дохода. Он или его команда выкладывает в соцсеть фото на память или для анонсов событий с участием артиста.

70-летний Валерий Яковлевич никогда не забывает старых больших друзей. Один из них — Владимир Винокур. Знаменитому юмористу 31 марта исполнился 71 год. И одни народный артист поздравил другого с днем рождения. Леонтьев выложил неизвестное архивное фото, на котором он — молодой красавец, не менее молодой, но уже поседевший Владимир Натанович, Лев Лещенко с броским галстуком, Игорь Крутой, мало изменившийся с тех времен и певица, которую не сразу то и узнаешь.

На снимке с артистами и музыкантами Лайма Вайкуле. И у нее в один день с Винокуром праздник. Латвийская певица 31 марта отметила 65-летие. Брюнеткой певицу мало кто знает и помнит. Ей, к слову, к лицу любой цвет волос.