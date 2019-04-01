Александр Масляков: Нет, ни одной шутки кавээнщика Зеленского я не помню. Если бы знал, что он пойдёт в президенты, специально записывал бы. Шутка!

- Алло, Александр Васильевич! Мы всю ночь выборами на Украине занимались, звонили политикам. И я почему-то вспомнил – идет в президенты, можно сказать, ваш ученик. Еще никто из тех, с кем работал Александр Васильевич Масляков, не пытался пройти в президенты. Как вы сами - как президент КВН -оцениваете этот факт?

- Александр, я не знаю, как этот факт оценивать. Я знал его, когда он был КВНщиком, как талантливого парня, такого организатора, который со своей командой умел обходиться и общаться, но не более того. Для меня это стало тоже немножко удивительно, но пути господни неисповедимы.

- А нет ревности?

- У меня?!!

- Масляков - президент уже. И вот ещё Зеленский метит тоже в президенты...

- (смеётся) Я вас умоляю. Я президент такой, понарошку. Поскольку КВН - это шуточная игра, поэтому и президент шуточный. Но ревности… Да бог с вами. Это всё дороги, которые они выбирают. Так что я тут ни при чем.

- А какая-нибудь его шутка вам не запомнилась?

- Да нет. Я как-то не собираю. Если бы я, конечно, знал о том, что случится, я бы выписал все шутки, но как-то нет. (смеется)

- А сам он вам ни разу за время предвыборной кампании не позвонил?

- Нет. А с какой стати? Я же, мягко говоря, из другого государства.

- КВН – это большое государство на все СНГ.

- КВН - это, извините за нескромность, планета, как мы шуточно всё это называем. Знаете, он не посоветовался со мной, идти ли ему в президенты или нет.

- Это шутка его или нет – то, что он в президенты идет?

- Да нет, я думаю, что это вполне… Я как сторонний наблюдатель, как телезритель, я так понимаю, что это серьезно.

- А может такое случиться, что участник КВН станет президентом, как вы думаете? Вы следите? К вам президент Путин ходит на КВН…

- Ну, ходит. Я бы сформулировал по-другому. Бывает. Ходит – это как-то…

- Это слишком тихо сказано. Он участвует и шутит.

- Ну ладно. А это слишком громко сказано.

- Зеленcкий уже сказал, что будет пытаться встретиться с президентом Путиным. А если он с президентом Масляковым захочет встретиться?

- Я думаю, что такие мелочи его сейчас не будут интересовать, как президент Клуба веселых и находчивых.

- А ему это мешает, как вы думаете, или, наоборот, помогло? Ну, КВН...

- Это публичность, на которую он старательно работал. Повторю, он человек талантливый как кавээнщик.