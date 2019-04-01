«Роснефть» создает новый добычной сверхкластер в Арктике

Как сообщил Игорь Сечин, сейчас рассматривается возможность создания арктического кластера, задачей которого до 2024 года станет увеличение грузопотока по Севморпути до 80 млн. тонн. Этому, по словам главы «Роснефти», будут способствовать ее собственные арктические проекты: Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, Южный Таймыр. В перспективе в состав кластера могут войти еще и активы Восточного Таймыра.

Игорь Сечин озвучил прогноз: на первом этапе, до 2024 года, арктический кластер может обеспечить добычу нефти, с ростом до 100 млн. тонн к 2030-му году. По его словам, объединённые активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Уже сейчас интерес к этому проекту проявляют крупнейшие западные инвесторы и инвесторы из Юго-Восточной Азии.

Игорь Сечин подчеркнул, что для эффективного освоения Арктической зоны России очень важны привлекательные для инвестиций налоговые, регуляторные условия и гарантии неизменности основных правил игры на весь период жизнедеятельности проектов. А это 30, нередко и 50 лет.

«ЗВЕЗДА» ГОТОВИТ «ЛИДЕРА»

Перспективы освоения Севморпути прежде всего связаны с развитием дальневосточной верфи «Звезда», якорным заказчиком которой является «Роснефть». Игорь Сечин сообщил, что портфель ее заказов сейчас составляет 25 судов, на строительство которых заключены обязывающие судостроительные контракты. Кроме того, «Звезда» совместно с проектировщиками ЦКБ «Айсберг» приступила к подготовке строительства головного атомного ледокола «Лидер». Это ледокол нового типа, который будет обеспечивать круглогодичную проводку судов по Северному морскому пути. Благодаря увеличенной ширине корпуса ледокола, Севморпуть станет открыт судам любой тоннажности.

Кроме «Роснефти», верфь получила еще 11 заказов от других компаний.

РАБОЧИЕ МЕСТА, ЖИЛЬЕ И КАДРЫ

Игорь Сечин доложил, что сейчас на верфи задействованы более 2 тысяч человек. Когда она выйдет на полную мощность, здесь будут работать больше 10 тысяч человек. И поэтому «Роснефть» решает жилищный вопрос: до 2023 года ей предстоит ввести более 5 тысяч квартир. В этом году 1400 будет введено в эксплуатацию. «Все сотрудники будут обеспечены жильём», - подчеркнул глава «Роснефти».

При этом он отметил, что компания работает «по всем направлениям» по привлечению высококлассных специалистов. В частности, с вице-премьером Татьяной Голиковой достигнута договоренность об организации профессионально-технических заведений для подготовки квалифицированных рабочих, в первую очередь – сварщиков.

Например, сейчас строится завод, где будут производить винторулевые колонки. А для этого нужны люди высокой квалификации. Как сказал Игорь Сечин, «мы находим эти кадры, привлекаем через предоставление жилья, зарплаты. Пока всё нормально продвигается».

СУДОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Как известно, на мировом рынке крупнотоннажного судостроения сейчас доминирует Южная Корея. «Звезда» - первая в России верфь, которая не просто может строить крупнотоннажные суда, но и делать это на условиях, конкурентоспособных по срокам и стоимости с южнокорейскими верфями. Благодаря этому она способна перетянуть с них часть заказов.

Владимир Путин и Игорь Сечин обсудили один из вопросов, решение которого предоставит «Звезде» возможность полноценно конкурировать с судостроителями Южной Кореи. Это производство стального листа длиной 24 метра российскими заводами.

Игорь Сечин отметил, что по железной дороге лист такого размера провезти по железной дороге невозможно – не пройдет в поворотах и тоннелях. Поэтому, как вариант рассматривается возможность строительства металлургического завода рядом со «Звездой». Глава «Роснефти» отметил, что сейчас вопросом производства и поставки крупногабаритного листа заинтересовались крупнейшие отечественные металлургические производители, которые тоже хотят предложить свои варианты.

-Мы с Минпромторгом сейчас прорабатываем окончательный вариант, - сообщил Игорь Сечин.

ДОБЫЧА, ПРОДАЖА, ИНВЕСТИЦИИ

Как доложил Игорь Сечин, в прошлом году «Роснефть» добыла рекордный объем углеводородов – 286 миллионов тонн, сохранив на самом конкурентном уровне затраты на добычу – в среднем 3,1 доллара за баррель.

В 2018 году «Роснефть» на 4 процента увеличила реализацию моторного топлива до 28,1 млн тонн, допуская повышение цен только в диапазоне повышения НДС, что составило 1,7–2 процента.

Объем инвестиций «Роснефти» в прошлом году выросли на 1,5 процента и достигли почти 1 трлн рублей. .При этом чистая прибыль выросла в 2,5 раза до почти 550 млрд рублей. Бюджет получил от компании 4 трлн рублей налогов, что тоже стало рекордным показателем за всю ее историю.