Украина больна американской чумой. Это пройдет, но не быстро

Полагаю, развитие событий на Украине в ближайшие годы никак не связано с очередными выборами президента этой страны. Понятно, кто победит на выборах – госдепартамент США. Конечно, сейчас в штабах каждого из кандидатов – лидеров фэйковой предвыборной гонки работают американские специалисты, каждый кандидат полностью контролируется и управляется посольством. И каждому дают надежды, стимулируя имитацию демократического процесса.

В итоге американцы назначат фигуру, наиболее удобную для реализации их политики. Не похоже, что к Порошенко у его заокеанского руководства есть какие-то претензии. Отсюда и ждать иную персону во главе страны особо не стоит. Впрочем, поживем – увидим. Может быть, более удобной окажется и новая, не успевшая себя скомпрометировать креатура.

Украина между Россией и Западом

Несомненно, что курс Украины на конфронтацию с Россией после выборов не изменится вне зависимости от имени следующего президента. После распада СССР Украина, пережив два десятилетия колебаний между Россией и Западом, пополнила ряды так называемых лимитрофных государств – не состоявшихся, не способных проводить суверенную государственную политику. Такие страны всегда существовали в пограничных зонах между супердержавами, стремясь прильнуть то к той, то к иной стороне. Разумеется, более сильной.

Дальнейший ее курс не зависит однозначно только от США, а определяется соотношением событий на Западе и в России. Запад в последние годы трещит по швам, разваливается буквально на глазах, войдя в длительный кризис и исчерпав ресурсы развития. Россия же, построившая крайне неудачную модель капитализма по западному образцу, нуждается в серьезных переменах социально-экономического курса. Если наша страна найдет выход из собственного кризиса, Украина вернется к кооперации с ней, невзирая на сегодняшний западный протекторат. В противном случае будет опускаться по пути дальнейшего одичания.

Самая серьезная опасность, которая ей грозит, - разрушение собственной культуры. Известно, что местная власть взяла там курс на строительство фэйковой национальной идентичности. Делать это собираются на основе выдуманной истории, которой никогда не существовало.

Новая история Украины основана на лжи, на противопоставлении украинцев русским. Что, разумеется, нелепо. Крупнейший за всю историю ученый-гуманитарий Украины, всемирно признанный историк и археолог, академик Петр Толочко недавно выпустил книгу, наглядно, на массе фактов показывающую еще раз то, что и раньше в общих чертах было известно: Киев – мать городов русских; русские, белорусы и украинцы произошли от древних русичей по сути как единый народ и практически не имеют существенных отличий.

В его работе прослеживается и одна особая идея: в истории Российской империи роль украинцев и белорусов была аналогична роли русских. У этих трех народов – общая, единая история. Общие поражения и общие достижения, взлеты, подвиги, победы. Откажись Украина от исторических достижений Российской империи и СССР, и она в историческом и культурном отношении просто перестанет существовать. Нет у этой страны никакой истории и никакой культуры, кроме нашей общей.

Останутся лишь Мазепа и Бандера, но на этом фундаменте можно только политической проституцией заниматься. А суверенное, самостоятельное государство не построить.

Россия не должна отворачиваться от настоящей украинской культуры

На днях наш университет провел вечер украинской культуры. На сцене весь вечер танцевали украинские танцы, пели песни и читали стихи на украинском языке 150 студентов из разных стран мира и петербургские мастера искусств: народные артисты РФ Виктор Кривонос, Николай Мартон, Сергей Новожилов и молодые оперные звезды Екатерина Кованжи, Валентина Феденёва и другие. В зале свыше 700 человек, яблоку негде упасть.

Идея вечера появилась под влиянием вопроса одной из студенток, готовившейся к участию в обычном молодежном вечере: «Можно ли спеть на украинском, не отчислят ли?». Юная первокурсница из Крыма с опаской призналась, что любит этот язык. Откуда опаска? – Из тональности новостных лент и некоторых ток-шоу.

Пришлось ей объяснять, что это на Украине сегодня людей преследуют за русский язык. У нас же шельмовать за украинский представляется дикостью. А университеты обязаны дикости противостоять. Поговорили и о том, что Запад практически захватил эту страну. Разделил нас политически. Но украинская культура – важная часть славянской, нашей общей культуры. Россияне ее любят и никогда от нее не откажутся. В итоге мы решили устроить этот вечер из чувства протеста против попыток разъединить культуры наших народов.

Вечер прошел в атмосфере яркого праздника, зрители с большим интересом встречали выходивших на сцену, а под песню «Червона рута» подпевал весь зал. Рады были и выступающие.

- Специально для этого концерта мы изучили танец «Веснянка». И это был волнительный опыт. Ведь различия есть. Русский танец он более сдержанный, строгий. В украинском – все намного шире, он более задорный, веселый, прыгучий. Украинский характер чувствуется в костюмах, в движениях, в подаче, - считает студентка

2-го курса факультета искусств кафедры хореографии СПбГУП Юлия Павлова. - Это как встреча с близким родственником, которая греет душу.

Поддержание общего культурного пространства – главное, что мы можем сегодня противопоставить интригам Запада. Политическая накипь схлынет, а культурная общность должна остаться.