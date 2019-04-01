Ольга Дроздова: «Костюмеры меня одевают с закрытыми глазами!»

Почти двадцать лет назад Ольга Дроздова снялась в «Бандитском Петербурге», прочно закрепив за собой звание одной из самых красивых российских актрис. Спустя годы красота Дроздовой не померкла, но несмотря на это актриса в последнее время отдает предпочтение театру «Современник».

— Ольга, вы блистательная театральная актриса, но почему мы так мало сейчас видим вас в кино?

— Я осторожничаю входить в дурные компании. Мне кажется, что настоящие профессионалы немножечко рассеялись. Хотя создаются новые молодые команды, которые уже поучились профессии, и им любопытно творить, а не просто выполнять волю продюсера. Вот такие кинопроекты меня могут заинтересовать. Иногда везет, и встречаешь продюсера, который ко всему прочему еще и творец, креативно мыслит, хулиган, человек хороший. В такую компанию хочется идти. Многие ругают продюсерское кино, но я сейчас вижу, что продюсеры более азартные, более подвижники в кино, чем режиссеры. Такое ощущение, что режиссеры сдались. Но не все. Слава Богу. Мне везет на «бойцовских» режиссеров. Чаще всего это женщины. Только сейчас закончилась пятая ночная смена в дебютном кино Элины Курбатовой, по ее собственному сценарию. По задумке короткий метр, но похоже наснимали мы на полный. Рабочее название «Зеркало Гезелла», жанр - психологический триллер. Я не очень люблю такие слова, как «креатив», «харизма». Нет в словаре Даля таких слов. Мне харизма, извините, кое-что другое напоминает. Сейчас кто ни попадя, все с харизмой ходят, даже женщины. Но когда есть, такие талантливые люди, как Элина Курбатова, я поглядываю в кино уже не с такой опаской, как некоторое время назад.

— Я слышала, что вы закончили магистратуру, защитили диссертацию и теперь сами ставите спектакли, как режиссер, но все равно не бросаете своих студентов в Институте Современного Искусства.

— Это ответственный момент. Хотела сказать, что интересный, но это может прозвучать так, что я там развлекаюсь, а на самом деле у ребят жизнь строится. Четыре года учебы — это так мало. Надо все успеть. Дошло дело даже до привлечения профессионального психолога. Причем не для себя. У меня с самой собой все нормально: диалог бесплатный, все хорошо, всегда договариваемся, не болеем. Я пошла, чтобы разобраться, как вести себя с детьми в тех или иных ситуациях, чтобы их не только не ранить, но и сохранить в них даже их недостатки, которые могут перерасти через какое-то время в их достоинства. Ведь что такое недостатки — это субъективный взгляд на человека. Один скажет, что это недостаток, другой скажет: «Боже, как это прекрасно!» И поэтому сохранить индивидуальность — это моя главная задача. Чтобы каких я их увидела — чистых, талантливых и не запятнанных террором педагогической деятельности, таких и попытаться их выпустить. При этом, конечно, попытаться им привить профессиональные навыки.

— Вы в жизни постоянный человек. Много лет являетесь звездой одного театра, замужем за одним и тем же человеком, у вас прекрасный муж. Постоянство — это черта вашего характера?

— Это воспитание. Мы все из поруганного «совка». Однако этот «совок» дал очень серьезную школу. Возможно, сейчас она и кажется архаической. И в семье, и в школе, и в социуме быть верными. Верным товарищем по жизни и в коллективе (тоже, кстати, слово неплохое). Быть рядом и в своих трудностях, и в трудностях дома того или иного, а не бежать, как только тебя поманили. Нет, но можно, конечно, сходить налево… Но вернуться. (Улыбается.)...Это я про кино.

Ольга Дроздова с мужем Дмитрием Певцовым.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Когда вы закончили школу, вы работали моделью, хотя были очень стеснительной. Сейчас вы не боитесь экспериментов. Как вам удалось преодолеть стеснение, страх?

— Да не удалось, и не преодолела я ничего. Это не поможет никакой доктор. Это уже врожденное. Я до сих пор мамы своей стесняюсь, когда переодеваюсь. (Смеется.) Она знает это и отворачивается. А костюмеры меня одевают с закрытыми глазами. Это уже данность, хотя это говорит женщина, которая в молодости наснималась голой. Такие муки были. Время было такое. Мне казалось, что такие сцены художественно необходимы, а я привыкла доверять режиссерам. Все мои комплексы до сих пор при мне, я их холю и лелею. Без них никуда в профессии, к сожалению.

— Удивительно, что у красивых людей такие сомнения.

— Ну красивые люди не встают же каждый день к зеркалу со словами : «Ой, какая я красивая». Красота вообще понятие субъективное. Галина Борисовна Волчек (худрук «Современника» — Ред.) однажды возмутилась, когда режиссер, выбирая артистов, обмолвился, мол, Дроздова для этой роли очень красива.

— Дроздова красива?! Какая она красавица? Она артистка! — сказала она.

И меня так эти слова порадовали. Если нужно играть роль красивой женщины, я ее могу сыграть. На самом деле я другая. И вот те роли, про которые вы говорите, что я не боюсь быть разной, там скорее я, чем в тех красавицах, на которых любят зрители смотреть.

— Для вас, помимо Галины Борисовны, кто учитель?

— Мама, папа. Это основные мои педагоги. У меня было три института, и сейчас перечислять всех педагогов не буду, потому что наверняка кого-то забуду и будет обидно. Они все были прекрасны, и во Владивостоке, и в Свердловске, и в Москве. Другое дело, что я была молодая и не все брала.

Дурында была. Вместо того чтобы брать, я все кочевряжилась и думала, как и вся молодежь, что я готовая артистка, зачем меня учить. Сейчас я очень об этом сожалею. Мой муж тоже для меня педагог. А мой сын какой для меня сейчас педагог!

С сыном Елисеем.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Он мудрый парень. Так точно иногда меня направляет. Такой философ растет. Он уже женился. (Смеется.) Правда их трое, поэтому мы сейчас думаем, как это совместимо с христианством. Он же решил жениться на всем классе. Как-то многовато получается. Нет, кольцо я ему купила в храме. Спрашиваю у него: «Елисей, ну как так». Он мне говорит: «Я не могу отказать». Вот это меня немножечко смущает. Чувствую, что бабушкой я скоро стану. Он говорит: «Мне неловко, они меня тянут в разные стороны. Мне их жалко, поэтому я и женюсь каждый день». Ну ладно, пусть, может, ему уже надоест к концу школы жениться. Я его пугаю: придется игрушками делиться. Его это смущает немного, но он все равно женится.

— Он и к вам в театр захаживает периодически.

— Он очень любит Галину Борисовну (Волчек). Увидел фильм «Русалочка», где Галина Борисовна играет волшебницу, и все. Даже песню ей сочинил. И это не подхалимаж, потому что у меня все в порядке, все есть, нечего выпрашивать. Она удивительный человек, она притягивает детей, как магнит. И мы притягиваемся к ней, как дети. Чем больше в нас детского, тем ближе мы к ней.

— Потрясающе выглядите. Вы в чем-то себе отказываете?

— Я всю жизнь ставлю эксперименты над собой для того, чтобы потом подругам рассказывать. Все крема на себе попробую, все диеты. Я хочу красиво стареть. Я задумалась: а что делают после 50 люди. Наверное, начинают красиво стариться. Не бегать по пластическим хирургам, а просто жить. Я подумала, что мне для этого нужно? Перестать килограммами есть мороженое. Попробовала заниматься кикбоксингом, но из-за этого начинают расти мышцы на спине и плечах, и костюмеры жалуются, что костюм не застегивается. Поэтому я буду возвращаться к пилатесу. Но там так медленно все! Я не умею ни медленно жить, ни медленно ходить, ни медленно говорить, но буду стараться.

И в конце концов про еду все есть в церковной литературе. И дело даже не в постах. А скромность и однообразие в еде, которая рекомендуется батюшками, это и есть новомодные диеты, которые пишут потом всякие тети и дяди, зарабатывая на этом деньги.

И без всяких фендибоберов соусных. Потому что желудок, представьте себе: ты засунул себе в пузо картошку, полил ее каким-нибудь соусом сладким. Желудок посылает сигнал в мозг, мол, у меня картошка, а потом посылает, у меня сладкий соус. И мозг не понимает, какие ферменты ему сейчас вырабатывать: на сладкое или на картошку. И у него начинается полная чехарда в организме, он прет туда все, что ни попадя. Я не пропагандирую раздельное питание, но это логично. Не так что год есть картошку, а потом через год сладкий соус. Ну просто можно через часик.

Я просто пробую. Это не значит, что я завтра не наемся пельменей с хлебом. Стягивать пружину — это тоже опасно.

"КП" поздравляет любимую актрису с днем рождения!