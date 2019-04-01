Антон Шагин — о работе: «С кичи на центовку, с пипы на плинту, дом родной забыл!»

У звезды «Стиляг», «Бесов» и актера Ленкома новое задание — вор по кличке Подкидыш, который переворачивает с ног на голову весь Ленинград времен НЭП. В преддверии премьеры Антон рассказал «КП», что такое «с пипы на плинту», каково было водить Ford 1926 года выпуска и почему что он делал с детьми в «Поэтербурге»

- Мой персонаж - нижегородский вор-форточник, волею судеб оказавшийся в Ленинграде с документами на имя следователя уголовного розыска, - объясняет Шагин. - Кличка - Подкидыш. Ему приходится вести двойную игру и водить за нос милиционеров, а параллельно он умудряется сколотить банду, чтобы ограбить главный склад НКВД, где хранятся ценности, приготовленные к отправке в Германию.

По сценарию, герой Шагина - вор, оказавшийся в Ленинграде с документами на имя следователя уголовного розыска. Фото Амедиа Продакшн

- Хм. Разве так бывает?

- У него нечеловеческая интуиция. К тому же, схватывает все налету. Ведь полицейские органы так устроены, что много бюрократии. Сотрудники сперва должны выявить отпечатки, все проверить 300 раз, а Подкидыш предлагает другой метод, он говорит – едем, возьмем его «на понт». И вот подобными уловками очень быстро раскрывает многие глухие дела. За короткий срок их отдел становится лучшим в городе, а Подкидыш приобретает статус вожака. Конечно, Подкидыш еще и везунчик, он часто оказывается в нужном месте в нужный момент. Ему удается убедить коллег, что у него есть свой метод – мол, нужно влезть в шкуру преступника и мыслить, как преступник. В то же время он понимает, что если продолжит так себя вести, его быстро раскусят, так что иногда пытается себя сдерживать.

Следователь Антонов (он же - вор "Подкидыш) в исполнении актера Антона Шагина. Фото Амедиа Продакшн

- Сами пересекались с криминалитетом?

- Мне приходилось встречаться с людьми, связанными с этим миром. Это было в юности, я ведь из города Карачев, Брянской области. В моем доме, в соседнем подъезде жили преступники, они довольно редко были дома, но в те недолгие недели, которые они проводили на свободе, я за ними наблюдал – это совершенно другой мир. Я немногое помню, но и то, что помню, даже побоюсь озвучивать, потому что это какие-то нечеловеческие действия по отношению к соседям и к родным.

- Феню пришлось учить?

- Как же без этого? Их речь довольно особенная — жаргон, мат и так далее. В сериале приходилось оперировать целыми фразами: «с кичи на центовку, с пипы на плинту, дом родной забыл», то есть «с одной тюрьмы, в другую, с одной зоны на другую так, что дом родной уже забыл, не бываю там». Или обращение к другим людям из серии «эй, чепушилы, кто еще думает, что я фараон?». В какой-то момент у меня возникло ощущение, что в голове не мозги, а библиотека.

Вору по кличке "Подкидыш" приходится вести двойную игру. Фото Амедиа Продакшн

- Съемки проходили в Питере. Это облегчило задачу?

- Конечно! Ведь пришлось пролезать через старые трубы или тоннели, пропитанные историей Ленинграда (смеется). Или, к примеру, водить оригинальный Ford 1926 года без гидроусилителя. Это очень сложно, машина почти неуправляемая. Я пришел к выводу, что век назад людям приходилось намного сложнее, чем нам. Актерская профессия немного похожа на машину времени. Еще приходилось сниматься в воде в холодную погоду. Это была сцена в Таврическом саду. Мой персонаж должен был найти сумку, которую подозреваемый бросил в воду. Будучи отважным, Подкидыш нырнул, достал вещь и вычислил настоящего убийцу. Конечно, Санкт-Петербург славится своими удивительными старинными зданиями, где живет еще дух того времени. Это место определяет вектор, в котором нужно существовать. Стены диктуют правила. Очень счастлив, что мы снимали в Петербурге, я называю его Поэтербург – не только потому, что здесь колыбель поэзии. Просто потому что это красиво.

А вообще, «Подкидыш» получился крайне трудоемким: 12-15 часовые съемки на протяжении нескольких месяцев, представьте? Для группы — выходной, а для меня — поезд в Москву на спектакль. А после спектакля — обратно в Питер, потому что в 5, 6 или 9 утра начало съемки. Это была хорошая проверка.

Антон Шагин и Аглая Тарасова на съемках сериала. Фото Амедиа Продакшн

- Семья приезжала?

- Конечно. Я же не могу без семьи. Это другие могут бежать от семьи на съемки, наверно. Но это не про меня. Они всегда со мной. Как иначе? Гуляли в Петербурге по паркам, по городу с детьми. Ночью жена помогала мне учить текст, мы же с ней однокурсницы (Вероника Исаева, как и Антон, окончила Школу-студию МХАТ в 2006 году — Авт.), всю специфику профессии понимает и поддерживает меня. Детей уложили — и ночью работаем. Текста много, учить приходится долго, сроки сжатые, надо еще и успеть порепетировать. Жена всегда помогает в этом, «Подкидыш» исключением не стал.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Фото Амедиа Продакшн

- Дети на время питерских каникул секции отложили? Или в городе искали для них замену?

- Семья приезжала ко мне ненадолго. А вообще, Матвей продолжает усердно заниматься косики-карате (в переводе — «жесткое карате», в прошлом году в Тунисе сын актера завоевал золото и бронзу на Кубке Северной Африки — Авт.). Дочь тренируется на льду, фигурное катание. К театру пока, к счастью, нет пристрастий. Сейчас занимаются тем, от чего они получают удовольствие. Да, не всегда удается успешно участвовать в соревнованиях. Что с того? Суть же не в этом. Они занимаются, чтобы преодолеть себя. Комплексы, амбиции, где-то даже обиды. Чтобы двинуться вперед и в жизни через препятствия проходить тренированными. Возможно, впоследствии удастся достичь и той цели, которую они перед собой поставят. Я рад, что дети в спорте. Мы с женой поддерживаем их.

anton_shagin Бабочка и доча)))!!!

- Спарринги с сыном проводите? Лоу-кики на папе ставит?

anton_shagin Теннисуем с сыном в Кальпе ) впервые)! ))))))) # так?)))

- Ну, у нас есть дома лапа. Иногда работаем. Один раз даже брал эту лапу на соревнования. Я не имею отношения к карате, поэтому подсматривал за другими папами, которые держали в руках эти красно-синие штуки и помогали детям готовиться к бою. Я повторял за ними (смеется). А так Матвей занимается у тренера — в школе есть секция. Несколько раз в неделю. Ездили на крупный турнир в Барнаул, готовимся к чемпионату России в Уфе. Скоро пойду к Марку Анатольевичу (Захарову — худруку Ленкома, где служит Шагин — Авт.), надеюсь, он в очередной раз пойдет мне навстречу. Надо быть рядом с сыном.

- А мама в это время на льду, получается?

- Да! Раннее утро, Ника везет Полину на тренировку. Хореография. И это все перед детским садом! Только потом дочь идет в садик, где проводит вторую половину дня.

- В прошлом году вы рассказывали, что приобрели дом за городом. Почему там?

- Участок находится недалеко от Сергиевой Лавры, и это особое место. Мы меняемся, даже просто имея возможность проводить там время. Это сделано для детей в первую очередь. Они видят, что мама с папой находятся на участке, работают с землей, трудятся, копают, стругают. Это пример. Матвей и Полина осознанно стремятся помогать, возделывать свою землю. Посещение храма и служб — это крайне важно. Мой взгляд такой: со всех сторон идет давление на семейные ценности и нравственные ориентиры. Корневые устои расшатываются. Я против этого. И хочу, чтобы мои дети знали и жили в одном векторе с русской православной культурой. Разумеется, бывают и капризы. Тангалашка (так называл нечисть в своих трудах отец Паисий — Авт.) старается, как может, искушать и испытывать. Но через диалог и спокойное, внимательное, доброе отношение к детям можно прийти к общему пониманию и компромиссу. На наш с женой взгляд.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

В самый разгар НЭПа нижегородский беспризорник и вор по кличке Подкидыш (Антон Шагин) попадает в немилость к главарю местной банды, в результате чего его преследуют и бандиты, и милиция. Подкидыш вытаскивает у случайного прохожего бумажник с билетом в Ленинград. Владелец документов — следователь Антонов. За него Подкидыша и принимают встречающие его на вокзале сотрудники МУРа. Герой старательно изображает из себя милиционера, используя свое криминальное прошлое и необычные подходы к расследованиям.

«Подкидыш», Первый, понедельник-четверг, 21.30