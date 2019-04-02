Внучка со скандалом делит шикарное наследство Гурченко

Внучка Людмилы Гурченко не может поделить квартиру с отцом. Елена Королева подала на него в суд, обвинив родителя в том, что он сделал ее жизнь невыносимой.

"Когда, к сожалению, у меня на руках умерла мама, не прошло и суток, как отец заявил, что надо съезжать с квартиры, где мы живем. Все имущество, которое было на маме, он не хочет делить. Я одна, не замужем, с ребенком на руках, никакой помощи от него не имею", - рассказала Елена Королева в студии "Пусть говорят" на Первом канале.

В 2017 году после смерти дочери Людмилы Гурченко шикарное наследство - две больших квартиры в центре Москвы, дача и два автомобиля, которые унаследовала Мария Королева, перешли во владение ее мужа Александра Королева и дочери Елены Королевой. Однако 35-летняя внучка Людмилы Марковны теперь боится остаться на улице.

После смерти матери, как призналась Елена, у ее отца началась новая жизнь: он стал водить в квартиру женщин. "Я боюсь элементарно оказаться на улице. Мы живем с дочерью и моим отцом в квартире, которая изначально принадлежала моим прабабушке и прадедушке со стороны Люси", - подчеркнула внучка Людмилы Гурченко.

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Королева пыталась договориться с родителем. Елена предложила Александру продать квартиру, поделить деньги и разъехаться. Но в ответ она получила категорический отказ, не раз дело доходило до скандалов.

"Мы вышли в суд, чтобы определить, что должно войти в часть наследства. Речь идет о том, что Лене достается имущество на сумму чуть меньше 25 миллионов, и ему - примерно на такую же. Там абсолютно равные доли", - отметила адвокат, представляющая интересы Елены Королевой.

Защитник уточнила, что Александр Королев подал против дочери встречный иск. Мужчина просит забрать часть того, что по закону нотариус определил, как наследственное имущество его умершей жены.

К слову, гостей студии возмутил тот факт, что Елена сейчас не работает. По их мнению, к 35 годам она могла бы уже обзавестись своим имуществом, а не учинять скандал и делить наследство знаменитой бабушки. Таких нападок женщина не выдержала и прилюдно разрыдалась.

"Моя мама из-за моего отца элементарно похоронила сына. Когда мой брат умер, мне было 14, ему 15. Вместо того, чтобы отправить его тут в клинику в Москве, он отправил его в Англию. Я отчасти виню в смерти Марка отца", - произнесла рыдающая Елена.

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