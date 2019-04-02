Анастасия Алехнович, директор Института экономики роста им. Столыпина: Контроль и надзор по-прежнему нацелены на наказание, а не на предупреждение

В такой ситуации при переходе на риск-ориентированный подход есть очень большая опасность свести практически к нулю все ожидаемые положительные результаты этой реформы.

Сейчас надзорный орган не имеет возможности провести проверку только по части требований, определенных чек-листами, поскольку нет критериев, которые позволяют определить наиболее существенные требования. При этом в чек-листы включаются все наборы установленных требований, которые не учитывают потенциальную опасность проверяемых объектов, отраслевую специфику, масштаб экономической деятельности, хотя дифференцированный подход к разработке чек-листов предусмотрен законом.

Именно в избыточных требованиях и заключается основная проблема реформы контрольно-надзорной деятельности. Пересмотреть огромный накопившийся массив обязательных требований, а это около 2 миллионов позиций, в рамках действующих механизмов просто нереально. Поэтому мы предлагаем исходить из того, что работа по ликвидации избыточных требований должна вестись не только в рамках действующих видов контроля. Надо создать механизм, отталкиваясь от оценки основных видов хозяйственной деятельности и тех требований, которые к ним предъявляются. Избыточность нужно устанавливать исходя из сравнения с лучшими образцами зарубежного регулирования. Использовать данные о фактических издержках предприятий на их соблюдение. Обязательные требования, признанные избыточными, - ликвидировать в рамках соответствующих изменений нормативных актов. Даже в пилотном режиме такой подход позволит достаточно быстро увидеть результаты.

А пока согласно прошлогоднему опросу собственников и руководителей высшего звена предприятий МСП 42,8% респондентов отмечают увеличение административной нагрузки на бизнес и 49,8% - считают, что за последние 3 года наказания ужесточились.

Можно констатировать и активизацию возбуждения дел об административных правонарушениях вообще без проведения плановых и внеплановых проверок. Это порядка 25% возбужденных Роспотребнадзором, до 50% дел Росприроднадзора, Ространснадзора, Россельхознадзора и до 90% дел ФАС и Росалкогольрегулирования. Одновременно судебная статистика фиксирует, и уже не первый год, рост числа юридических лиц, привлеченных к ответственности, и рост сумм налагаемых штрафов.

Несмотря на все реформы, отечественная система контрольно-надзорной деятельности по-прежнему нацелена на наказание, а не на предупреждение и предотвращение вреда. «Благие намерения» многих положений реформы на практике чаще всего упираются в невозможность их реализации. Только ликвидация разрыва между принципами реформы и практикой их реализации может принести реальные положительные результаты.