«Тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала большой живот

Елена Корикова на днях попала в криминальные сводки, когда стала жертвой воров, обокравших ее автомобиль на стоянке у «ИКЕИ». Тогда поклонники пожелали ей меньше волноваться и больше заботиться о себе. И теперь, когда актриса опубликовала фото с большим животом, стала понятна такая забота подписчиков ее аккаунта в соцсетях. Оказывается, звезда «Бедной Насти» на последних сроках беременности.

«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь... Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы», — такими словами Елена Корикова подписала снимок, на котором позирует с большим животом. Это фото она разместила накануне поздно вечером на личной странице в соцсети. Поклонники принялись поздравлять 46-летнюю актрису с предстоящим рождением второго ребенка.

korikova_official Не хотела признаваться,но тут уже не скроешь...

«Желаю вам крепкого здоровья. Пусть малыш родится таким же красивым и талантливым, как мама», «Как вам идет животик», «Красивая женщина в красивом положении», «Умничка, если это действительно так», «А кто будущий папа?» — интересуются поклонники Кориковой.

Впрочем, нашлись и те, кто все-таки принял признание Елены за первоапрельскую шутку.Хотя с другой стороны, что мешает красавице вновь стать мамой? Тем более, сейчас когда в тренде – зрелое материнство.

Не так давно, напомним, мамой в третий раз стала коллега Кориковой — 47-летняя Анастасия Заворотнюк. Актриса скрыла от публики свою беременность и рассказала о рождении дочки Милы, когда малышке исполнилось уже четыре месяца. Заворотнюк рассказала, что не говорила о радостном событии в семье, так как это был очень личный момент для её семьи.