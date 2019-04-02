2019-04-02T18:10:08+03:00
Звезды

Алесе Кафельниковой сделали операцию на Бали, куда она уехала жить

Еще недавно девушка лечилась от наркозависимости
Ольга АНТОНОВА
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Алеся Кафельникова.Алеся Кафельникова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Если дочь известного хоккеиста Евгения Кафельникова и попадает в новости, то непременно с каким-то скандальным сообщением. То девушка негативно высказывалась в адрес пассажиров эконом-класса, то рассказывала о своей наркозависимости. Не так давно модель перебралась жить на Бали, где на днях была экстренно доставлена в больницу. Ей сделали операциюЮ после которой ее ждет двухнедельная реабилитация.

Длинноногая красавица не уточнила причину и другие подробности хирургического вмешательства. Зато опубликовала ролик, на котором видно ее лицо со следами маски. Она отметила, что пока лежала, обнаружила записи со своими опытами в пении. «Домашнее видео. Разобрала старые „дэмки“ и вот одна из любимых, думаю выставить или нет», — написала Кафельникова.

Непонятно, кто находится рядом с девушкой, пока она может выходить из дома и нужна ли ей помощь близких. Известно, что мама Алеси живет в Сочи, а вот с отцом девушка уже долгое время не поддерживает отношения. После того, как он узнал, что она употребляет наркотики, он попытался помочь ей, и получил жесткий отказ. Также теннисист выступал против романа наследницы с рэпером Фараоном, он считал, что именно музыкант оказывал на дочь не очень хорошее влияние. Правда, спустя год отношений пара распалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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