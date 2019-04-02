Появилось новое доказательство того, что американцы были на Луне хотя бы раз

NASA обнародовало весьма отчетливое фото места посадки Аполлона-11, сделанное камерой с борта лунного орбитального аппарата (The Lunar Reconnaissance Orbiter Camera - LROC). Видимо в честь приближающегося юбилея — 50 летия высадки первых людей на Луну. Фото свидетельствует: американцы все-таки были там. Хотя бы раз. Не смотря на сомнения злобных скептиков.

На обнародованном снимке хорошо различима посадочная ступень лунного модуля, с которой Нил Армстронг и Эдвин (Баз) Олдрин в июле 1969 года стартовали с Луны на Землю. Видны дорожки следов, натоптанных ими за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis). Различимы «пятна» оставленной там научной аппаратуры - комплекта для сейсмического зондирования - Passive Seismic Experiment Package (PSEP) и лазерного уголкового отражателя - Laser Ranging RetroReflector (LRRR). Он работает до сих пор - отражает лучи, посланные с Земли, позволяя измерять расстояние до Луны. Тут же рядом и коробка от этого прибора.

Следы астронавтов на месте посадки Аполлона-11.

Специалисты, обслуживающие LROC, дополнили пейзаж — схематически выделили следы астронавтов, а сам снимок сделали по сути интерактивным, использовав имевшуюся информацию, включая записи переговоров, кадры фото- и видеосъемки. Тем самым в NASA поминутно реконструировали все передвижения Армстронга и Олдрина. И теперь их можно воспроизвести, зайдя на портал LROC.

Под снимком со следами имеется временная шкала (Ground Elapsed Time), «движение» по которой, позволяет повторить путешествия астронавтов. При этом идущий по следам первых людей на Луне узнаёт, что происходило в конкретный момент времени, какими фразами они обменивались между собой и Центром управления в Хьюстоне. Желтая точка — это Армстронг, зеленая — Олдрин.

Одна цепочка следов тянется к малому Западному кратеру (West Crater) диаметром около 50 метров. К нему ходил Армстронг.

В NASA уверяют, что это первый снимок, сделанный сразу после прилунения. Снимал Армстронг из окна посадочного модуля. В каталоге NASA этот исторический снимок значится под номером AS11-37-5449.

Кончается путешествие тем, что астронавты — желтая и зеленая точки - забираются в посадочный модуль и улетают.

СТОЙ! КТО ИДЕТ?

NASA обозначило на Луне запретные зоны

Два года назад американцы ввели ограничения. Они касаются всех участков на Луне, на которых с 1969 по 1972 годы высаживались экспедиции Аполлонов.

Как объяснял тогда один из ведущих сотрудников NASA Роберт Келсо (Robert Kelso), создание запретных зон направлено исключительно на сохранение мест пребывания людей на Луне. По его словам, настало время этим озаботиться. Ведь самодеятельная космонавтика сейчас развиваются столь бурно, что скоро на наш естественный спутник могут зачастить туристы с экскурсиями.

Естественно, экскурсанты захотят посмотреть, где были их предшественники - настоящие американские астронавты, где Нейл Армстронг спрыгнул с лестницы "Орла" и сделал свой первый шаг по лунной пыли - "one giant leap for mankind". Кстати, он сохранился. Не шаг, конечно, а снимок первого следа первого человека на Луне. Сам след , скорее всего, сдуло при старте. Как и флаг, который установили американцы.

- Кроме следов мы оставили там очень много артефактов, - говорит Келсо, - от научных приборов, телекамер до лунных автомобилей и контейнеров с мочой и контейнеров с фекалиями. Это, по словам эксперта, разные объекты, представляющие историческую, да и научную ценность.

Место посадки Аполлона-11 американцы фотографируют уже много лет с разных высот. И с разным успехом.

Видно лучше.

Посадочный модуль различим еще лучше.

Туристы могут затоптать следы, повредить технику, что-то украсть - словом, способны серьезно нарушить «исторические пейзажи». А в NASA хотели бы их сохранить для последующих поколений.

Келсо уверяет, что опасны и реактивные струи кораблей, на которых когда-нибудь прилетят туристы.

В свое время Аполлон-12, севший всего в 150 метрах от давно прилунившейся автоматической станции "Surveyor 3", сильно испортил местность и технику, подняв пыль и мелкие камни.

В результате, агентство вводит следующие ограничения для коммерческих и прочих туристических визитов на Луну: над местами посадок Аполлонов 11 и 17 — первой и последней экспедиций - запрещены все полеты. Запретными считаются зоны площадью 1200 акров - это примерно 5 квадратных километров.

Пешком, если доведется, нельзя подходить ближе, чем на 82 ярда - это около 75 метров - ко всем местам посадок.

Кто будет следить за порядком, до сих пор не известно. Возможно, к тому времени, когда по Луне начнут водить экскурсии, там появятся и полицейские. Или охранники.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Флаги США до сих пор стоят на Луне

Марк Робинсон (Mark Robinson) - исследователь, занятый в программах изучения Луны с помощью искусственных спутников, внимательно проанализировал снимки, переданные зондом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). И обнаружил на них американские флаги. Нашел по теням, которые те отбрасывают...

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