2019-04-02T22:20:36+03:00
Звезды

На каблуках и с голым торсом: Кончита Вурст вышла на красную дорожку в скандальном наряде

Победительница (или победитель?) «Евровидения» никак не может определиться, кто она – мальчик или девочка [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Том Нойвирт, он же - Кончита Вурст продолжает работать над своим образом.Том Нойвирт, он же - Кончита Вурст продолжает работать над своим образом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Победитель «Евровидения»-2014 Том Нойвирт шокировал премию «Золотая камера» в Берлине. На вручение престижной кинонаграды, специальной гостьей которой стала голливудская звезда Джессика Честейн, австрийский артист пришел в эпатажном костюме и с полуголым торсом. Певец нарядился в кожаный корсет, длинные перчатки и туфли на высоких каблуках. Обнаженную волосатую грудь Тома украсила связка цепей всех размеров.

Нойвирт давно жалуется, что устал от своего сценического образа певицы Кончиты Вурст, который принес ему победу в престижном песенном конкурсе и мировую славу. Том решил потихоньку изживать в себе Кончиту, и делает это поэтапно. Для начала артист избавился от длинных локонов. Затем – от длинных платьев, в которых раньше выступала Кончита. А теперь Нойвирт решил выйти на красную дорожку в «своем», то бишь в том, что ему больше всего подходит. Вот только победитель «Евровидения» никак не определится, кто он теперь – мальчик или девочка, Том или Кончита. И в итоге выглядит как фрик.

Артист появился на красной дорожке с полуголым торсом и на каблуках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист появился на красной дорожке с полуголым торсом и на каблуках.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году Том Нойвирт сделал неожиданное заявление в прессе: исполнитель намерен расстаться с маской Кончиты Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем.

- В образе той женщины,с которой я победил на «Евровидении», я всего уже достиг, - рассказал Том Нойвирт в интервью газете Die Welt. – И мне больше с ней не по пути. Я думаю над появлением совершенно новой творческой личности, поэтому должен убить Кончиту Вурст. Сейчас я ищу варианты, которые подойдут мне лучше всего. Именно поэтому Том и взбунтовался против Кончиты.

В прошлом месяце артист выпустил новый клип, в котором он снялся уже без женского платья и под своим настоящим именем. Под псевдонимом Кончита Вурст («вурст» по-немецки – колбаса) Нойвирт, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, выступает с 2011 года. Он даже придумал ей собственную биографию: мол, Кончита родилась в Колумбии, но выросла в Германии. Том не просто выступает в образе бородатой женщины, но и ведет двойную жизнь: у него даже два Инстаграма, один из которых он ведет от имени Кончиты, второй – от своего собственного.

Скорее всего, Тому просто надоело делать депиляцию ради фотосессий в мини. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скорее всего, Тому просто надоело делать депиляцию ради фотосессий в мини.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2017 году Том сделал еще одно публичное признание: он рассказал, что является носителем ВИЧ. Победитель «Евровидения» поддерживает фонды, помогающие ВИЧ-инфицированным и часто появляется на благотворительных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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