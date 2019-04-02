На рабочем столе Ангелы Меркель стоит портрет российской императрицы

Начало своего председательства в Совете Безопасности ООН Германия отметила серией мероприятий. В Нью-Йорк по такому случаю прибыл министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который прямо из штаб-квартиры ООН пришел на музыкальный спектакль российского композитора Сергея Дрезнина «Екатерина Великая».

Отрывки из этого мюзикла, которые Дрезнин лично представил в концертном зале постпредства ФРГ при ООН, стали апогеем торжеств немецких дипломатов.

Открывая вечер, постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген заявил, что выбор постановки был не случаен: свои превосходные рекомендации о спектакле ему дал российский коллега Василий Небензя.

В Нью-Йорк по такому случаю прибыл министр иностранных дел ФРГ Хайко МаасФото: Алексей ОСИПОВ

Похоже, немцев не смутили особые заслуги Екатерины Великой в европейской истории: именно в эпоху этой российской императрицы, немки по рождению, в состав России вошел Крым.

Хойсген заявил, что все 14 лет работы Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ на ее рабочем столе стоит… портрет Екатерины Великой. Его прямой руководитель, глава немецкого МИД, не стал опровергать это заявление.