Задержаны серийные грабители элитных поселков на Рублевке, обокравшие коттедж генерала МВД

Инцидент произошел еще 23 октября прошлого года в деревне Зайцево. Кражу обнаружила супруга генерал-лейтенанта, когда вечером вернулась домой. Из коттеджа Коноваловых воры украли дорогие часы марки "Breguet” и ювелирные украшения общей стоимостью 320 тысяч рублей. Злоумышленники также прихватили именные правительственные награды. Олег Коновалов лишился «Ордена почёта», знака «Заслуженного сотрудника ОВД» и медали «За заслуги перед отечеством 2-ой степени».

Глава семейства в 2014 году Указом Президента РФ был назначен директором Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в странах СНГ (БКБОП), его супруга также занимает серьезную должность в ФГБУ «РосАПКимущество». Недавно сотрудники полиции вышли на след предполагаемых преступников и в ходе оперативных мероприятий были задержаны 36-летний Андрей Бондаренко и 35-летний Вячеслав Выбодовский. Оба были ранее судимы за кражу.

- После допроса подозреваемых оказалось, что не только семья генерал-лейтенанта Коновалова стала жертвами предполагаемых преступников. Следователи подозревают их в нескольких эпизодах с кражами крупных сумм денег и ювелирных украшений из коттеджей на Рублевке, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

По словам источника, преступники орудовали преимущественно в Одинцовском районе. Жертвами злоумышленников стали жители поселка Немчиновка, села Жаворонки и элитного посёлка Полянка де Люкс. Например, из дома Олега Шишкова, являющегося коммерческим директором Центра новых технологий, преступники украли более 1 миллиона рублей.

Сейчас в отношении Бондаренко и Выбодовского заведено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Кстати, похищенное изъять у задержанных не удалось, потому что на него молодые люди хорошенько отдыхали почти полгода, пока их не задержали.