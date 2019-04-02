Компания РУСАЛ посадит в России более 1 миллиона деревьев: крупнейший в стране производитель алюминия реализует комплексную программу защиты и восстановления лесов в рамках глобальной борьбы с парниковым эффектом. Это первый в России экологический проект по возрождению и охране лесов подобного масштаба. Очередной шаг в его реализации был сделан во время Красноярского экономического форума: компания РУСАЛ подписала Соглашение с Федеральным агентством лесного хозяйства РФ и Правительством Красноярского края.

В рамках Соглашения в регионе будут высажены 500 тысяч деревьев на площади в 120 гектаров. Соглашение также предусматривает организацию авиационной охраны лесов от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества. Безопасность лесов будет контролироваться с воздуха на площади более 500 тысяч гектаров, что позволит оперативно выявлять и тушить пожары, а также предотвращать их незаконную вырубку.

Кроме посадки в Красноярском крае, РУСАЛ посадит еще 500 тысяч деревьев в лесах других регионов России на площади более 120 гектаров.

- Подписанное соглашение – стратегически важный и своевременный шаг в решении проблемы не только российского, но и мирового масштаба, - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Рослесхоза Иван Валентик. - Главная цель – проведение мероприятий по сохранению экологического потенциала лесов и повышения их устойчивости, а также адаптации к изменениям климата. Мы плодотворно сотрудничаем с Правительством Красноярского края по вопросам реализации мероприятий по охране и защите лесов от пожаров и вредителей, воспроизводства лесов и другим важным направлениям. Объединив наши усилия с компанией РУСАЛ, мы выйдем на качественно новый уровень взаимодействия в вопросах снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Российская компания уже не первый год ведет планомерную работу по снижению воздействия на окружающую среду. Более 90% металла компания производит на основе экологичной гидроэлектроэнергии, исключающей вредные выбросы в атмосферу.

- Проблема изменения климата и выбросов парниковых газов является одним из самых актуальных вызовов в современном мире, - подчеркивает генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - «Углеродный след» продукции, выпускаемой компанией, - один из самых низких в отрасли, и в перспективе мы намерены его и дальше снижать, компенсируя выбросы парниковых газов от производства первичного алюминия, производимого РУСАЛом. На это направлены, как собственные проекты компании по технологической модернизации, так и масштабная инициатива по восстановлению и защите лесов в России.

Не так давно, в 2017 году РУСАЛ представил на рынке новый бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW. Вся продукция, выпускаемая под брендом ALLOW, имеет самый низкий в отрасли уровень «углеродного следа». Еще один перспективный проект РУСАЛа – безуглеродная технология производства алюминия с использованием инертных анодов – находится в стадии внедрения. Этот революционная разработка может открыть новую страницу в истории отрасли.