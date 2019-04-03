2019-04-03T15:41:26+03:00
Общество

Российские стримеры за месяц собрали более 1,3 миллиона рублей на благотворительность

Ребята как обычно общались со своими подписчиками, играли в компьютерные игры, но еще рассказывали о волнующих их проблемах, важности благотворительности и призывали помогать тяжелобольным детям и бездомным животным
Ольга БОРСКАЯ
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Сообщество популярных стримеров Stream Family провело акцию "Добрый Март" Фото: предоставлено пресс-службой Добро Mail.ruСообщество популярных стримеров Stream Family провело акцию "Добрый Март" Фото: предоставлено пресс-службой Добро Mail.ru
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1,3 миллиона на добрые дела - именно столько удалось собрать российским стримерам во время "Доброго Марта". Эту акцию провело сообщество популярных блогеров Stream Family при поддержке Добра Mail.ru и сервиса DonationAlerts.

В общей сложности в течение марта ребята провели в прямом эфире более 30 часов. Участниками "Доброго Марта" стали Вика Картер, Olyashaa, Hard Play, bratishkinoff, JesusAVGN и Tenderlybae. Стримеры, как обычно общались со своими подписчиками, шутили, играли в компьютерные игры, но еще рассказывали о волнующих их проблемах, важности благотворительности и призывали помогать тяжелобольным детям и бездомным животным. Самая длинная прямая трансляция длилась 10 часов.

В итоге, на призыв откликнулось более 4 000 человек. Суммы были самыми разными. Так, самое крупное единоразовое пожертвование - 50 тысяч рублей. Но чаще всего пользователи переводили по 15 рублей. Но именно так, с миру по нитке, стримерам удалось собрать более 1,3 миллиона рублей. Помощь получат фонды “Линия Жизни”, “Хрупкие люди”, “РЭЙ”, “Дети-бабочки” и приют “Ржевка”. В стримах использовалась система донатов - пожертвований в прямом эфире. Благодаря технологиям Добра Mail.ru и сервиса DonationAlerts все пожертвования зрителей были отправлены напрямую в благотворительные фонды.

Кроме того, блогеры навестили бездомных животных в приюте “Ржевка” и отвезли им 429 кг корма.

- Это очень круто, что мы можем привлечь внимание огромной аудитории к этой проблеме и в какой-то степени изменить их мышление: показать, что помогать – легко, а говорить об этом – совсем не стыдно. Поэтому каждый пост о том, что из донатов по 15 рублей собралась внушительная сумма, каждый комментарий с благодарностью стримеру за то, что показал личный пример, замотивировал на добрые дела – это наша маленькая победа, вклад в день, когда благотворительность станет базовой и очень важной привычкой, а не чем-то заоблачным, – говорит идеолог Stream Family Таня Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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