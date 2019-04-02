Глава ДНР Денис Пушилин: «Никаких иллюзий мы не испытываем, изменений к лучшему не ждем. Кто бы ни победил на Украине»

Гражданская война была неизбежна

- Что потерял Донбасс? Что приобрел?

- Донбасс заплатил и платит очень высокую цену за то, чтобы выстоять. Но, другого пути у нас не было. Это свой, осознанный путь. Мы не имели права потерять свои корни, свою веру и понимание, что хорошо и что плохо. И все эти пять лет, для нас самая большая сложность – неопределенность. Это сковывает. При этом Донбасс продолжает делать невозможное. В 14 и 15 годах выстраивались ветви власти, формировались социальные институты, восстанавливалась экономика. Основы мы сохранили. Но, планку мы себе поставили высокую и собой, конечно же не довольны. Как бы парадоксально это не звучало, но благодаря нынешней неопределенности у нас есть будущее. А с нынешней Украиной у Донбасса будущего бы не было. Наше будущее рядом с Россией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693319" frameborder="0"></iframe> Заявление Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Я думаю, что гражданская война была бы неизбежна при любом случае. Даже если предположить, что в 2014, весной, Донбасс бы не поднялся. Поднялся бы через год…

- Эта война была бы более унизительной. Мы бы сначала согласились бы с чуждыми нам взглядами, терпели угнетение со стороны киевских властей и только потом стали бы отстаивать свои интересы с оглядкой на ранее сданные позиции. Донбасс позволить себе такое не мог. И восстал в 14-ом году, не по воле отдельного человека или группы лиц. Это был общий порыв.

«Слив» длиной пять лет

- Есть два мнение, оценивающих отношения Донбасса и России. Первое – Россия держит Донбасс на некотором отдалении от себя, более того, тихонько «сливает». Пять лет «сливает» и все никак слить не может. Есть второе мнение, я его разделяю. Интеграция между Россией и Донбассом идет достаточно интенсивно. Как на самом деле?

- Есть определенный политес в наших отношениях. Россия – одна из немногих стран, которая в международной политике играет по правилам и отвечает за свои слова. Есть «минские соглашения» - шанс, которые дали Украине.

- Украина всячески уклоняется от «Минска».

- Поэтому и идут интеграционные процессы. Когда Украина стала «вымывать» гривну из республик, России ничего не оставалось, как ввести рубль. Просто, чтобы не начался хаос и голод. «Рублевая зона» для нас уже привычна, но когда-то это был очень значимый шаг России. Следующий гуманитарный жест – признание наших документов. Это более чем весомо. Это спасло десятки тысяч человек, которые были заперты в республиках и не имели других документов.

- Потом признали автомобильные номера, нотариальные доверенности, дипломы и аттестаты и так далее.

- Есть общие … даже не проекты, а взаимодействие здравоохранения, культуры, высшей школы. Замечу, что многие встречные шаги России – вынужденные, гуманитарные - свои международные обязательства Россия не нарушает. Конечно, реакция неоднозначная – многим хотелось бы быстро, сегодня, прямо сейчас, «как в Крыму». Увы, наш путь длиннее. Но ведет в ту же сторону.

«Стадия консервации»

- Остались ли контакты с Украиной? Есть ли там какие-то друзья? Платит ли Донбасс налоги Украине?

- Вопрос с налогами был закрыт еще в 2016 году (переход предприятий – украинских налоговых резидентов под внешнее управление донецких республик в 00.00 часов 31.03.2016 – прим. корр.). Политических друзей у нас нет. Сторонники в гражданском обществе – есть, но они очень ограничены, даже не могут высказать свою позицию. Мы это понимаем. И в то же время, не забываем, что референдум 11 мая 2014 года проходил по всем территориям Донецкой области. Поэтому мы вправе проводить гуманитарные программы по объединению народов Донбасса. Для абитуриентов с части области подконтрольной Украине, наши вузы открыты. Есть ежегодная традиция – 9 мая мы выплачиваем пособия ветеранам, им даже не нужно въезжать в республику, его можно получить на погранпереходе. Мы знаем, какое там отношение к ветеранам, и поддержать их – наш долг.

Апрель 2014 года. Денис Пушилин у здания Донецкой администрации.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мне показалось, что Донбасс сейчас переживает «стадию консервации», как сложная техника на длительном складском хранении. Нет ни подъема, ни спада.

- Многие процессы замедлились. Это отпечаток неопределенности. Мы это воспринимаем, как необходимый период, его нужно пережить и ничего при этом не разрушить. Мы ждем геополитическое «окно возможностей».

- Приходилось сравнивать уровни жизни в ДНР и на Украине. Меня поразила некая двоякость достатка. Мой собеседник – повар, зарплата у него всего 10 тысяч рублей, при этом «коммуналка» за двухкомнатную квартиру – всего 600 рублей.

- Все время сравниваем. Нам важно знать – как не должно быть, и к чему стремиться, поэтому сравниваем и с соседними регионами России. На Украине зарплаты выше, но все съедают цены на коммунальные услуги, топливо и другие энергоносители.

«Сверхзадача – вернуть ДНР в Россию»

- Что самое важное вы сделали после избрания главой ДНР?

- Сложно себя оценивать, но я недоволен результатом и понимаю - почему. Сказываются те ограничения в которых мы находимся. Из важного – выделение правительства в отдельную ветвь власти, другая эффективность. Переход на общую систему налогообложения. Хочется, чтобы некоторая зарегулированность и перегибы остались в прошлом. Бизнес должен понимать, что он защищен. Что к нему не может прийти налоговый инспектор, чтобы все разрушить, потому что налоговому инспектору так захотелось или понадобилось что-то для себя. Приняли ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают развитие сельского хозяйства. Определили – как его будем поддерживать. Республика должна гарантировать себе продовольственную безопасность. Смогли снизить цену на топливо и выровнять его стоимость с соседними регионами, она практически равна российской и в два раза ниже, чем на Украине. Еще из сделанного - выстраивание отношений с ВТС…

- Денис Владимирович, что такое ВТС или ЗАО «Внешторгсервис», компания работающая в республике? В российской прессе это некая «фигура умолчания», о ней не пишут и открытой информации очень мало. Хотя, кому нужно, знают, что ВТС - это некий инструмент, благодаря которому живет экономика республики. Здесь я слышал и такое, неприятное мнение – «ВТС – аналог Ост-Индийской компании, которая так же высасывает все соки из своей колонии для Метрополии».

- ВТС - это антикризисный управляющий. Это была вынужденная мера, после того, как мы ввели внешнее управление на градообразующих предприятиях Донбасса. От этого зависела судьба и благополучие десятков тысяч семей! Нам было важно не дать предприятиям остановиться, снабдить их сырьем и обеспечить сбыт. И все это в условиях экономической и транспортной блокады! За все эти задачи отвечает ВТС и нам удалось выстроить отношения. Сейчас есть стабильность, есть и возможность развития – предприятия не загружены на полную мощность.

- Вы определяли для себя, как для Главы ДНР некую сверхзадачу?

- Вернуть республику в Россию, как полноценного члена семьи. И вижу в этом единственный путь Донбасса.

- Выборы на Украине как-то повлияют на Донбасс?

- Никаких иллюзий мы не испытываем, изменений к лучшему не ждем. Кто бы не победил. Повестка для Украины диктуется извне, ни о какой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами – это Россия.