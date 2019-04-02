2019-04-02T19:15:10+03:00
Общество

Депутат Мосгордумы предлагает ввести штрафы за попрошайничество с животными

По нынешним законам в Москве это запрещено только в метро и около станций подземки
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Попрошайка на улицах Москвы.Попрошайка на улицах Москвы.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Кто ж такую картину в Москве не видел? Идешь по улице. На обочине тротуара сидит, например, женщина. Рядом - картонные коробки, в которых копошатся котята. «Подайте на корм!» - написано на листочке бумаги. Многие подают. Жалко ведь кошечек! Такая же история с собачками. Бомж держит на поводке старую овчарку. «Помогите списанной служебной собаке». Некоторые клянчат деньги на кроликов, поросят и прочую живность.

В Московской городской думе решили, что с этим безобразием пора прекращать.

- К нам поступает немало сообщений от граждан, которые обращают внимание на попрошаек с животными, - говорит «КП» глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. - Причем животные зачастую плохо выглядят, больные, голодные. По всем сообщениям я обращаюсь в территориальные органы ОВД. Но в Москве, напомню, сейчас действует запрет на попрошайничество в метро и в 25-метровой зоне вокруг вестибюлей станций подземки. (Административные штрафы за это - до 6 тысяч рублей, - Авт.) В Госдуме будут обсуждать поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Я их просмотрела. Там есть пункты о торговле животными в неположенных местах, фотографировании и культурно-зрелищные мероприятия вне специальных зон. А про попрошаек, которые прикрываются животными и мучают их, - ни слова.

В ближайшие недели Зоя Зотова планирует выйти с предложением внести в законопроект еще и этот пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit
В России больше не будут выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяное" ДТП
Итальянский посол заявил, что визит Путина в Рим станет эффектным событием в двусторонних отношениях
Захарова пошутила над планами Украины "активно укреплять" границу с Россией
В Казахстане выразили надежду на налаживание отношений России и Запада
ВЦИОМ: Российские дороги стали меньше восприниматься как проблема
Лавров заявил, что Порошенко "отбился от рук Европы"
Агентство Moody's оценило вероятность нормализации отношений России и Украины
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров о безопасности на дорогах: выросла ценность человеческой жизни
Лавров прокомментировал нарушения на выборах президента Украины
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов на Украине
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: Россияне стали меньше пить из-за всеобщей автомобилизации
Лавров: Не сомневаюсь в том, что Запад признает выборы на Украине