Депутат Мосгордумы предлагает ввести штрафы за попрошайничество с животными

Кто ж такую картину в Москве не видел? Идешь по улице. На обочине тротуара сидит, например, женщина. Рядом - картонные коробки, в которых копошатся котята. «Подайте на корм!» - написано на листочке бумаги. Многие подают. Жалко ведь кошечек! Такая же история с собачками. Бомж держит на поводке старую овчарку. «Помогите списанной служебной собаке». Некоторые клянчат деньги на кроликов, поросят и прочую живность.

В Московской городской думе решили, что с этим безобразием пора прекращать.

- К нам поступает немало сообщений от граждан, которые обращают внимание на попрошаек с животными, - говорит «КП» глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. - Причем животные зачастую плохо выглядят, больные, голодные. По всем сообщениям я обращаюсь в территориальные органы ОВД. Но в Москве, напомню, сейчас действует запрет на попрошайничество в метро и в 25-метровой зоне вокруг вестибюлей станций подземки. (Административные штрафы за это - до 6 тысяч рублей, - Авт.) В Госдуме будут обсуждать поправки к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Я их просмотрела. Там есть пункты о торговле животными в неположенных местах, фотографировании и культурно-зрелищные мероприятия вне специальных зон. А про попрошаек, которые прикрываются животными и мучают их, - ни слова.

В ближайшие недели Зоя Зотова планирует выйти с предложением внести в законопроект еще и этот пункт.