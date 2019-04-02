Российская нефтянка была бы богаче Saudi Aramco, если бы не налоги

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — абсолютный мировой лидер по прибыльности бизнеса. В 2018 году ее выручка составила 355,9 млрд. долл., а чистая прибыль 111,1 млрд. долл. Это больше, чем прибыль у других крупнейших организаций мира: Apple ($59,5 млрд), Alphabet ($8,9 млрд, материнская компания Google) и ExxonMobil ($20,8 млрд).

В этом смысле, интересно Saudi Aramco сравнить в российскими компаниями. Общая выручка отечественной нефтянки в 2018 году сопоставима с саудовскими показателями. Мы получили 400 млрд. долл. Но прибыль у нас оказалась в два раза ниже, чем у арабов — только 57,7 млрд. долл.

По мнению аналитика БКС Сергея Суверова, дело в налогообложении.

- У российских компаний основное налоговое бремя – это налог на добычу и экспортная пошлина, которые составляют около 64% от выручки. Для саудитов главный платеж - налог на прибыль, который за последние три года был снижен с 85 до 50%. Благодаря этому компания начала генерировать свободный денежный поток и получила возможность увеличивать дивиденды, - рассказал эксперт.

Суверов добавил, что в 2017-2018 годах Saudi Aramco выплатило дивидендов на 91 млрд. долл.

- Такая высокая чистая прибыль у компании из Саудовской Аравии показывает, что традиционная добыча нефти остается самой привлекательной и самой значимой сферой экономической деятельности, - заявил экономист Михаил Делягин. - Мы наглядно видим значение отношения государства к своим корпорациям, потому что достаточно выгодные налоговые условия, отсутствие бездумного, подчёркиваю, именно бездумного налогового пресса, стабильность политики – все это позволяет компании развиваться.

Заметим, что 40% своей выручки Saudi Aramco получает от газохимии и переработки нефти. Это сложные высокотехнологичные отрасли, позволяющие торговать не сырой нефтью, а продуктами переработки с высокой добавленной стоимостью.

- Saudi Aramco развивает газохимию и переработку именно потому, что государство оставляет ей деньги на развитие, - считает Делягин. - При этом, возможно, оно и следит за тем, чтобы эти деньги шли именно на развитие, а не проедание. Но тем не менее, у неё есть ресурсы, с которых она может развиваться.

По мнению экономиста, российские налоги не оставляют бизнесу ресурсов для развития. Поэтому та же газохимия и переработка у нас развиты заметно хуже, чем у саудитов.

Делягин считает, что заявления российских властей о переходе к цифровой экономике не приведут к кардинальному изменению экономической ситуации в стране. «Потому что с фискальным прессингом и непредсказуемостью налоговых условий российское государство блокирует развитие фундамента отечественной экономики», - добавил Делягин.