ТОП-10 российских звезд, которые обожают сниматься в рекламе

Впрочем, наверное, даже не кажется. Как только человек получает известность, он автоматически получает и предложения что-нибудь пропиарить. Услуга, кстати, обоюдная: у рекламодателя есть звезда в кадре, а у звезды - лишнее эфирное время. Не брезгуют рекламой даже те, кому, казалось бы, на недостаток известности жаловаться грех. Но деньги, знаете ли, лишними не бывают. Мы собрали десятку отечественных знаменитостей, которые никогда не отказываются подработать в рекламе.

Филипп Киркоров

Заслуженный номер один. Он - король эстрады, и он же - король средств от простуды и больного горла. Кому, как не ему, и в самом деле, демонстрировать мощь здоровых связок? Филипп и тут появляется в кадре, как настоящий монарх. В блеске, с шиком, перья, скипетр. В общем, не выходит из сценической роли ни на секунду - просто текст немного поменялся.

Вера Брежнева

Можно сказать, женский аналог Филиппа Киркорова. Одно время Веры было даже слишком много: она и в рекламе банковских услуг, и воды, и косметики, и много чего еще. Красавица-блондинка смотрела на нас с каждого витража, с каждого билборда, а из каждого утюга доносилось «Я вижу ориентир». Иногда эта песня казалась новым гимном тысячелетия, а сама Вера - его символом.

Николай Басков

Рядом со своим темпераментным коллегой Филиппом Киркоровым бывший оперный певец смотрится немного бледно. Но Николай и это умудрился превратить в свою фишку, записав «Натурального блондина». И кто сказал, что это самолюбование? Это самоирония! В любом случае, Басков - один из самых востребованных персонажей и на корпоративах, и в рекламных роликах. Одна только ода соку чего стоит!

Ляйсан Утяшева

Наша чудо-женщина, которая может все: и борщ сварить, и детей воспитывать, и звездой ТВ стать, и чемпионский титул получить. Именно Ляйсан смотрит на нас с рекламных плакатов сети магазинов одежды, она пиарит систему банковских переводов, она же демонстрирует отсутствие перхоти благодаря чудо-шампуню, рекламирует детские смеси, средства от простуды и даже пищевые добавки. Кажется, Вере Брежневой придется потесниться.

Павел Воля

Один из самых популярных российских комиков не отстает от своей прекрасной половины - Ляйсан Утяшевой. Павел стал лицом… сухариков. Да, глядя на него даже девушка, сидящая на вечной диете, обязательно купит сухари, потому что сразу ясно - от них не поправишься. Вы только посмотрите на фигуру Паши! Кузнечик, да и только. Кроме сухарей, Воля рекламировал услуги сотовой связи и собственную линию одежды, которую они создали вместе с супругой.

Анна Семенович

Девушка, которая проложит себе дорогу куда угодно. Мы все помним ее в рекламе средств для увеличения мужской силы - глядя на эти видео и фото кто угодно помчится в аптеку, даже если с этой самой силой все в порядке. А мороженое? Кто помнит мороженое в роликах с участием Анны и ее знаменитой груди? Вот и мы - Анну помним, а мороженое - нет. Салоны красоты, региональные службы доставки еды – у певицы большой набор заказов.

Дмитрий Нагиев

Секс-символ отечественного кино уже давно стал лицом одного крупного оператора сотовой связи (ну, вы понимаете, о чем мы). Кажется, без него этот бренд и узнавать перестанут, настолько прочно Дмитрий ассоциируется с очередной линейкой тарифов. За этим всем 4G уже мало кто помнит, что Нагиев тоже рекламировал средства для потенции. И, как выяснилось в одном из интервью, ему за это нисколько не стыдно. Это ведь просто работа.

Екатерина Варнава

Лицо одной из самых ярких участниц шоу Comedy Woman с некоторых пор красуется на автобусах, маршрутках, плакатах - Екатерина стала лицом рекламной кампании банка, который изо всех сил старается сделать свои кредиты популярными. К слову, нам кажется, что на этих принтах Катя сама на себя непохожа, но внимание привлекает, этого не отнять. Кроме того, Екатерина вместе со своей коллегой по телеканалу Анной Хилькевич снялась в рекламе бренда демократичной одежды.

Сергей Лемох

Помните, кто это? Люди возрастной категории «за 35» точно помнят. «Лондон, гудбай, пора домой» - жизнерадостно пела группа «Кар-мен». Один из операторов «большой тройки» сделал лидера группы Сергея Лемоха звездой своей рекламной кампании. Интересно, кто от этого больше удовольствия получил?

Ольга Бузова

Безусловный фаворит нашего списка. Девушка, которая даже собственный развод умудрилась превратить в золото, которая по популярности Stories обошла саму Ким Кардашьян, которая, кажется, способна на все: петь, танцевать, шить одежду, вести телешоу. И делать рекламу, конечно. Instagram Ольги просто набит разного рода коммерческими публикациями. Ну а одним из самых громких роликов с ее участием стала реклама женских гигиенических тампонов.

КСТАТИ

Согласитесь, есть реклама, которая сделана так, что не просто не вызывает уныния, а ее хочется даже еще разок посмотреть. И пусть такой рекламы будет больше! И в печатных СМИ в том числе. Кстати, ведущие Издательские дома России для поощрения лучших рекламодателей прессы в этом году в третий раз вручат национальную премии в области медиарекламы Gold Print Awards. Очередная церемония награждения, к слову, состоится совсем скоро. За премии в 16 номинациях и Гран-при борются 116 компаний. Отдельно наградят победителей в номинациях «Прорыв года», «Медиаагентство года» и «Лучший кросс-медийный проект». Полный список номинантов доступен на сайте премии, а итоги будут объявлены на торжественной церемонии награждения 4 апреля.