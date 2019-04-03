2019-04-03T03:00:53+03:00
Здоровье

Какой чай из ромашки самый полезный: рекомендации Роскачества

Чай, БАД или просто цветки аптечной ромашки — ищем самый качественный и полезный напиток вместе с экспертами
Анна КУКАРЦЕВА
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Аптечная ромашка считается полезным растением и обширно применяется в медицине.Аптечная ромашка считается полезным растением и обширно применяется в медицине.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ромашка аптечная входит в составы многочисленных биодобавок и чаев. Врачи рекомендуют ее при простуде, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек и печени, тревогах, в качестве успокоительных примочек и компрессов.

Национальная ассоциация заслуженных врачей России давно выступала с инициативой проверки качества аптечной ромашки на российском рынке. Эксперты Роскачества займутся проверкой, будут искать фальсификат и выяснять разницу между аптечной ромашкой и напитками на ее основе, например, чаями, которые можно купить в продуктовых сетях.

- Ромашка аптечная способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы, повышает общий иммунитет организма. Ромашка обладает разнообразными лечебными свойствами: бактерицидным, противовоспалительным, противоспазматическим, болеутоляющим, жаропонижающим, ранозаживляющим, успокаивающим, - рассказал Виктор Егоров, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, Президент Национальной ассоциации Заслуженных врачей РФ.

Эксперты разработали рекомендации по выбору растения и рассказали о полезных свойствах ромашки.

1. Мелкие цветки хороши для чая

Отличить ромашку, выращенную в более жарком от России климате можно по размеру цветков, они заметно меньше. Такое растение душистее и хорошо подходит в качестве добавки для чая, но несет в себе гораздо меньше лечебных свойств.

- Самая полезная часть аптечной ромашки – соцветие. Именно оно содержит наибольшую концентрацию эфира, который и оказывает благоприятное воздействие на организм, например, он содержит в себе витамины, флавоноиды, хамазулен и еще десятки полезных веществ, - отметила Людмила Викулова, директор департаменты испытаний Роскачества.

2. Самая полезная собрана в июне

Важно обратить внимание на дату сбора и дату фасовки ромашки. Пик набора полезных свойств этого растения приходится на середину июня. А собирать ромашку начинают с конца мая и продолжается до конца лета, поэтому дата фасовки должна быть приближена именно к этим временным интервалам. Собранная летом ромашка обладает максимумом полезных свойств.

- Если дата фасовки приходится на позднюю осень или зиму — это означает, что такая ромашка менее полезна, эфир, содержащийся в цветках растения, понемногу испаряется, - говорит Людмила Викулова.

3. Чем больше цветков, тем эффективнее сбор

Состав сырья должен быть в основном из цветков: допускается до 9 % примесей – остатков цветоносов длиной более 3 см, листьев и стеблей. Сами по себе стебли и листья — это неплохо, они дают хороший аромат. Но при этом в них меньше полезных веществ.

4. Слишком резкий запах — не очень хорошо

Фольгированная упаковка позволяет дольше сохранять аромат и эфир. При этом эфир, содержащийся в цветке летуч. Чем дольше открыта упаковка с ромашкой, тем меньше будет запах. Если на протяжении длительного времени сбор продолжает быть очень ароматным, то стоит задуматься не добавлены ли в него дополнительные ароматизаторы.

Кстати, хранить ромашку аптечную лучше всего в стеклянной посуде с плотно закрывающейся крышкой.

ВАЖНО

Беременным может быть опасна

Несмотря на всю пользу ромашки, злоупотреблять ее настоями или использовать долгое время как лекарства — нельзя. Любое лекарственное средство имеет определенные противопоказания к применению.

- Ромашку, в первую очередь, не рекомендуют применять во время беременности, поскольку ее цветки стимулируют выработку эстрогенов яичниках, которых при беременности должно быть как можно меньше. Поэтому при беременности ромашковые отвары и настои применяются только по назначению врача, - предупреждает Карина Назарова, член Национальной ассоциации Заслуженных врачей РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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