2019-04-02T22:46:12+03:00
Спорт

Парень Елизаветы Туктамышевой срочно едет на командный чемпионат мира в Японию, куда уже взяли Лизу

Андрей Лазукин заменит в сборной России Михаила Коляду, которого подвел гайморит
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Андрей Лазукин выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2019.Андрей Лазукин выступит на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 2 апреля, было официально объявлено о замене в сборной России на командной чемпионате мира по фигурному катанию 2019. В мужском одиночном катании вместо Михаила Коляды будет кататься другой спортсмен - это Андрей Лазукин. Он - парень одной из самых ярких фигуристок России Елизаветы Туктамышевой. Они вместе занимаются в группе известного питерского наставника Алексея Мишина.

Лазукину, можно сказать, второй раз в сезоне неплохо везет. Он попал на чемпионат мира 2019 в Японию тоже из-за замены. Тогда травму получил Максим Ковтун и Лазукин поехал на турнир. Теперь же Андрей едет опять на крупный турнир в Японию.

При этом, надо сказать, что на этом турнире в женском одиночном катании будет представлена и пассия Лазукина - Елизавета Туктамышева. Она уже находится в Японии. Где принимает участие в ледовом шоу Stars on Ice, в команду которого входят еще и другие звезды отечественного фигурного катания - Евгения Медведева и Алина Загитова.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 года пройдет в японском городе Фукуока с 11 по 14 марта. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов, а сборная-победитель получит 200 тысяч на всю команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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