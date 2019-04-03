2019-04-03T01:15:14+03:00
Происшествия

Футбольный комментатор Уткин сообщил, что на него напали

По словам журналиста, парень в капюшоне чем-то брызнул ему в лицо из баллончика, жидкость «вскользь» попала в левый глаз
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спортивный журналист Василий УткинСпортивный журналист Василий УткинФото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что на него напали в Москве. По его словам, нападавший – «молодой парень в капюшоне», он брызнул комментатору в лицо чем-то из баллончика, жидкость «вскользь» попала в левый глаз.

«Мазила!» - констатировал журналист, добавив, что уже почти не печет.

Это случилось вечером во вторник, 2 апреля, когда Уткин после тренировки команды любительской футбольной лиги «Эгриси» подходил к своей машине, припаркованной около спорткомплекса «Локо-Спорт».

«Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», - отметил комментатор.

Он добавил, что «все снимал на телефон – для отчетности».

«Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», - написал журналист, позже предположив, что это «Черемуха».

Василий Уткин считает, что «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». Он убежден, что нападение связано с его расследованием, о котором спортивный комментатор рассказывал накануне в своем YouTube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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