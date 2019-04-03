Королевы без королей: отчего признанных красавиц не берут замуж

Совсем скоро, 13 апреля, в Москве пройдет финал главного конкурса красоты страны. Из 50 претенденток на титул «Мисс Россия-2019» выберут только одну. Начиная с 1993 года на конкурсе короновали 23 участниц (в 1994-м, в 2000-м и 2008-м он не проводился). Быть незамужней и не иметь детей - одно из условий отбора на «Мисс Россия» - отсюда и титул «Мисс». Победительница не сможет выйти замуж и в ближайший год, ведь впереди участие в мировых шоу «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Но так сложилось, что королевы последних лет, уже не связанные никакими контрактами, замуж и не стремятся. Притом что по ним сходят с ума тысячи мужчин. К примеру, самая известная и успешная «Мисс Россия» 35-летняя Виктория Лопырева родила ребенка спустя 16 лет после победы на конкурсе. Но пока так и не расписалась с отцом малыша, бизнесменом Игорем Булатовым.

В феврале 2019 года «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева родила сына, но законной женой его отца, бизнесмена Игоря Булатова, пока не стала. Фото: instagram.com

Еще одна достаточно успешная победительница конкурса Татьяна Котова - «Мисс Россия-2006» - до сих пор не надела обручального кольца. 33-летняя экс-солистка «ВИА Гры» почти так же, как и Лопырева, не смогла построить ни одни серьезные отношения и до сих пор официально не замужем.

«Мисс Россия» Ксения Сухинова - единственная, кто добилась международного признания, став «Мисс Мира-2008», но, несмотря на это, красавица все еще одинока. Фото: instagram.com

Единственная победительница мирового масштаба от России также счастлива без мужа. «Мисс Россия-2007», ставшая «Мисс Мира-2008», имеет две короны, но ни одного обручального кольца. И хоть 31-летняя Ксения Сухинова много лет встречалась с миллионером Сергеем Говядиным, этот союз так и не перерос в официальный брак.

«Мисс Россия-2009» Софья Рудьева получает сотни предложений о съемках в рекламе, а вот предложения руки и сердца пока не приняла. Фото: facebook.com

София Рудьева получила корону победительницы в 2009 году и скандально прославилась, после того как всплыли ее эротические фотосессии, запрещенные правилами конкурса. Сейчас у 28-летней петербурженки все прекрасно с карьерой модели, ее снимки можно увидеть в лучших мировых глянцевых журналах. Но среди них так и не появилось свадебных фотографий.

Единственным исключением стала Наталья Гантимурова - «Мисс Россия-2011», но тщательно скрывает своего мужа. Мало кто знает, что 27-летняя красавица стала мамой очаровательной дочки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«У них есть одно общее с Ксенией Собчак»

По мнению психолога Дмитрия Клевцова, в конкурсах красоты участвуют девушки, страдающие нарциссизмом, а он плохо сочетается с семейной жизнью.

- Мы смотрим на победительниц конкурсов красоты с точки зрения собственного стереотипа: красивая женщина получает массу предложений и выбирает лучшего мужчину, живет в браке долго и счастливо. Но обладательницы титулов «Мисс» приходят на конкурсы не за этим. Они получают быструю популярность и продолжают существовать именно в ней. В чем особенность нарциссов - это самодостаточные люди (кстати, нарциссизм в американской психиатрии считается расстройством личности). Им нужно внимание, но их тип личности не предполагает и не располагает к длительным и серьезным отношениям. Королевы красоты не хотят замуж. Они хотят быть именно королевами, живут этим ощущением. Быть не замужем - их личностная позиция, а не драма.

Такой тип личности, к примеру, и у Ксении Собчак. И ее грядущий развод - следствие нарциссизма. Потому что в целом она самодостаточна.

Другой человек нужен был ей на время для зачатия и рождения ребенка. Скорее всего, и последующий ее роман будет краткосрочен.