2019-04-03T18:36:16+03:00
Звезды

«Больше никогда без врача не буду приводить себя в порядок»: Лариса Гузеева поделилась фото, где она лежит под капельницей

Телеведущая призналась, что быстрое похудение на 10 кг - это зло
Ольга АНТОНОВА
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Лариса Гузеева.Лариса Гузеева.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ларису Гузееву обожают миллионы российских женщин, поэтому иногда ведущая «Давай поженимся» рекламирует услуги медицинских центров и центров красоты, она знает, что к ее советам прислушаются многие. Но в этот раз актриса не просто рассказала о том, как стала выглядеть моложе после услуг одной частной клиники, но что приехать поправить здоровье ей пришлось.

Звезда «Жесткого романса» опубликовала фото, где она лежит под капельницей и подписью- признанием: «Делюсь. Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10 кг сбрасываешь-20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде- это вообще зло. Лиза дорогая, прекрасная, лучшая, спасибо за правильный настрой. Я вас полюбила, не забуду и буду мечтать о новой встрече!», - рассказала телезвезда и назвала медцентр, где ей помогли.

Подписчики тут же поделились своими советами сохранения красоты и здоровья: "И еще обязательно физические нагрузки, физкультура, желательно утром, до завтрака, минимум минут 20. Ходить очень полезно", "Худеть надо не для красоты, а по показаниям!», «Лариса, больше овощей и фруктов, это полезно для формулы крови», - откликнулись фолловеры в комментариях.

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Делюсь. Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок!
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Надо отметить, что Лариса Гузеева, как любая красивая актриса, очень пристально следит за фигурой и старается ограничивать себя в питании. Иногда, ради съемок в фильмах, даже садится на "хлеб и воду", но как признавалась сама актриса в интервью, стоит ей приехать в любимым Тбилиси (отец старшего сына Гузеевой- грузин) и о диетах приходится забыть. Хачапури соблазняют!

Недавно звезда решила немного скорректировать стиль и стала блондинкой, однако, поклонники посчитали, что брюнеткой Гузеева смотрится более органично на экране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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